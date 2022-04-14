https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/minoborony-rossii-kreyser-moskva-zatonul-pri-buksirovke-1038663241.html

Минобороны России: крейсер "Москва" затонул при буксировке

Минобороны России: крейсер "Москва" затонул при буксировке

Ранее сообщалось о пожаре и сдетонировавшем боезапасе гвардейского ракетного крейсера "Москва". 14.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-14T23:19+0300

2022-04-14T23:19+0300

2022-04-14T23:20+0300

министерство обороны рф

россия

черное море

черноморский флот вмф россии

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СУХУМ, 14 апр - Sputnik. Крейсер "Москва", на котором произошел пожар из-за детонации боезапаса, в условиях штормового волнения потерял остойчивость и затонул, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.Как сообщалось ранее, экипаж крейсера был эвакуирован на находившиеся в районе корабли Черноморского Флота."Москва" - флагман Черноморского флота России и корабль с самым мощным вооружением, предназначенный для нанесения ударов по крупным надводным кораблям противника.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/minoborony-rossii-soobschilo-o-pozhare-na-kreysere-moskva-1038652524.html

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министерство обороны рф, россия, черное море, черноморский флот вмф россии