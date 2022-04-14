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Минобороны России: крейсер "Москва" затонул при буксировке
Минобороны России: крейсер "Москва" затонул при буксировке
Ранее сообщалось о пожаре и сдетонировавшем боезапасе гвардейского ракетного крейсера "Москва". 14.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-14T23:19+0300
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СУХУМ, 14 апр - Sputnik. Крейсер "Москва", на котором произошел пожар из-за детонации боезапаса, в условиях штормового волнения потерял остойчивость и затонул, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.Как сообщалось ранее, экипаж крейсера был эвакуирован на находившиеся в районе корабли Черноморского Флота."Москва" - флагман Черноморского флота России и корабль с самым мощным вооружением, предназначенный для нанесения ударов по крупным надводным кораблям противника.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/minoborony-rossii-soobschilo-o-pozhare-na-kreysere-moskva-1038652524.html
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министерство обороны рф, россия, черное море, черноморский флот вмф россии
Минобороны России: крейсер "Москва" затонул при буксировке
23:19 14.04.2022 (обновлено: 23:20 14.04.2022)
Ранее сообщалось о пожаре и сдетонировавшем боезапасе гвардейского ракетного крейсера "Москва".
СУХУМ, 14 апр - Sputnik.
Крейсер "Москва", на котором произошел пожар из-за детонации боезапаса, в условиях штормового волнения потерял остойчивость и затонул, пишет РИА Новости
со ссылкой на Минобороны России.
"При буксировке крейсера "Москва" в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, экипаж крейсера был эвакуирован на находившиеся в районе корабли Черноморского Флота.
"Москва" - флагман Черноморского флота России и корабль с самым мощным вооружением, предназначенный для нанесения ударов по крупным надводным кораблям противника.