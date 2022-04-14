https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/minoborony-zayavilo-chto-uchenye-iz-ssha-ispytyvali-preparaty-na-psikhbolnykh-v-kharkove-1038659281.html

Минобороны заявило, что ученые из США испытывали препараты на психбольных в Харькове

Минобороны заявило, что ученые из США испытывали препараты на психбольных в Харькове

Психически больных людей отбирали для опытов с учетом их возраста, национальности и иммунного статуса. 14.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-14T16:47+0300

2022-04-14T16:47+0300

2022-04-14T17:20+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 14 апр – Sputnik. Ученые из США проводили потенциально опасные испытания препаратов над пациентами психиатрической больницы в Харькове, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины.Об этом стало известно в ходе спецоперации на территории Украины.Было установлено, что в период с 2019 по 2021 год американские ученые из лаборатории в городе Мерефа в Харьковской области проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах областной клинической психиатрической больницы №3 города Харьков.Кириллов подчеркнул, что "в базу данных стационара информация не вносилась, персонал медицинского учреждения давал подписку о неразглашении".Деятельность лаборатории была остановлена в январе 2022 года, все оборудование и препараты вывезены на запад Украины.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/stalo-izvestno-chto-na-ukraine-razrabatyvali-sredstva-dostavki-oruzhiya-massovogo-porazheniya-1038658011.html

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