Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/minselkhoz-abkhazii-opredelil-tsenu-vspashki-gektara-zemli-1038659832.html
Минсельхоз Абхазии определил цену вспашки гектара земли
Минсельхоз Абхазии определил цену вспашки гектара земли
Совещание по подготовке к весенне-полевым работам в Абхазии состоялось в Министерстве сельского хозяйства 14 апреля. 14.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-14T17:26+0300
2022-04-14T17:43+0300
в абхазии
новости
абхазия
сельское хозяйство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/0e/1038658544_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_320fa36d19f6d183b5e362b3b983e1f0.jpg
СУХУМ, 14 апр – Sputnik. Цена за вспашку одного гектара земли составит не более трех тысяч рублей, сообщает "Апсныпресс" со ссылкой на заявление вице-премьера, министра сельского хозяйства Абхазии Беслана Джопуа на совещании по подготовке к весенне-полевым работам.Министр подчеркнул, что в начале сезона весенне-полевых работ крестьяне сталкиваются с повышением цен на горюче-смазочые материалы, а также на все виды промышленных и продовольственных товаров, в том числе товаров первой необходимости. Исходя из этого, МТС будут выделены дополнительные средства Министерством, предусмотренные на развитие сельского хозяйства, таким образом удастся сохранить цены за вспашку на уровне прошлогодних.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220331/kurs-na-rost-kak-v-abkhazii-planiruyut-razvivat-selskoe-khozyaystvo-v-2022-godu-1038407361.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/0e/1038658544_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d9b03845ec9f5e3ab9b47608d554434d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, абхазия, сельское хозяйство

Минсельхоз Абхазии определил цену вспашки гектара земли

17:26 14.04.2022 (обновлено: 17:43 14.04.2022)
© Sputnik / Виталий ТимкивПредпосевная культивация почвы перед началом посева сахарной свеклы на полях АО "Рассвет" в Краснодарском крае
Предпосевная культивация почвы перед началом посева сахарной свеклы на полях АО Рассвет в Краснодарском крае - Sputnik Абхазия, 1920, 14.04.2022
© Sputnik / Виталий Тимкив
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Совещание по подготовке к весенне-полевым работам в Абхазии состоялось в Министерстве сельского хозяйства 14 апреля.
СУХУМ, 14 апр – Sputnik. Цена за вспашку одного гектара земли составит не более трех тысяч рублей, сообщает "Апсныпресс" со ссылкой на заявление вице-премьера, министра сельского хозяйства Абхазии Беслана Джопуа на совещании по подготовке к весенне-полевым работам.

"Мы хотим, чтобы наши фермеры, которые проводят полевые работы, знали, что государство окажет им поддержку. Но возможно, что кто-то из механизаторов может потребовать за вспашку больше. Мы не можем сами за всеми уследить. Но надеемся, что крестьяне помогут нам в этом вопросе, и при содействии глав администраций сел и руководителей сельхозуправлений министерство сможет за этим проследить", – сказал Джопуа.

Министр подчеркнул, что в начале сезона весенне-полевых работ крестьяне сталкиваются с повышением цен на горюче-смазочые материалы, а также на все виды промышленных и продовольственных товаров, в том числе товаров первой необходимости.
Исходя из этого, МТС будут выделены дополнительные средства Министерством, предусмотренные на развитие сельского хозяйства, таким образом удастся сохранить цены за вспашку на уровне прошлогодних.
Вспашка земель в селе Багмаран - Sputnik Абхазия, 1920, 31.03.2022
В Абхазии
Курс на рост: как в Абхазии планируют развивать сельское хозяйство в 2022 году
31 марта, 10:15
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0