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Минсельхоз Абхазии определил цену вспашки гектара земли
Минсельхоз Абхазии определил цену вспашки гектара земли
Совещание по подготовке к весенне-полевым работам в Абхазии состоялось в Министерстве сельского хозяйства 14 апреля. 14.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-14T17:26+0300
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СУХУМ, 14 апр – Sputnik. Цена за вспашку одного гектара земли составит не более трех тысяч рублей, сообщает "Апсныпресс" со ссылкой на заявление вице-премьера, министра сельского хозяйства Абхазии Беслана Джопуа на совещании по подготовке к весенне-полевым работам.Министр подчеркнул, что в начале сезона весенне-полевых работ крестьяне сталкиваются с повышением цен на горюче-смазочые материалы, а также на все виды промышленных и продовольственных товаров, в том числе товаров первой необходимости. Исходя из этого, МТС будут выделены дополнительные средства Министерством, предусмотренные на развитие сельского хозяйства, таким образом удастся сохранить цены за вспашку на уровне прошлогодних.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220331/kurs-na-rost-kak-v-abkhazii-planiruyut-razvivat-selskoe-khozyaystvo-v-2022-godu-1038407361.html
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Минсельхоз Абхазии определил цену вспашки гектара земли
17:26 14.04.2022 (обновлено: 17:43 14.04.2022)
Совещание по подготовке к весенне-полевым работам в Абхазии состоялось в Министерстве сельского хозяйства 14 апреля.
СУХУМ, 14 апр – Sputnik.
Цена за вспашку одного гектара земли составит не более трех тысяч рублей, сообщает
"Апсныпресс" со ссылкой на заявление вице-премьера, министра сельского хозяйства Абхазии Беслана Джопуа на совещании по подготовке к весенне-полевым работам.
"Мы хотим, чтобы наши фермеры, которые проводят полевые работы, знали, что государство окажет им поддержку. Но возможно, что кто-то из механизаторов может потребовать за вспашку больше. Мы не можем сами за всеми уследить. Но надеемся, что крестьяне помогут нам в этом вопросе, и при содействии глав администраций сел и руководителей сельхозуправлений министерство сможет за этим проследить", – сказал Джопуа.
Министр подчеркнул, что в начале сезона весенне-полевых работ крестьяне сталкиваются с повышением цен на горюче-смазочые материалы, а также на все виды промышленных и продовольственных товаров, в том числе товаров первой необходимости.
Исходя из этого, МТС будут выделены дополнительные средства Министерством, предусмотренные на развитие сельского хозяйства, таким образом удастся сохранить цены за вспашку на уровне прошлогодних.