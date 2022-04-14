https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/minselkhoz-abkhazii-opredelil-tsenu-vspashki-gektara-zemli-1038659832.html

Минсельхоз Абхазии определил цену вспашки гектара земли

Минсельхоз Абхазии определил цену вспашки гектара земли

Совещание по подготовке к весенне-полевым работам в Абхазии состоялось в Министерстве сельского хозяйства 14 апреля. 14.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-14T17:26+0300

2022-04-14T17:26+0300

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СУХУМ, 14 апр – Sputnik. Цена за вспашку одного гектара земли составит не более трех тысяч рублей, сообщает "Апсныпресс" со ссылкой на заявление вице-премьера, министра сельского хозяйства Абхазии Беслана Джопуа на совещании по подготовке к весенне-полевым работам.Министр подчеркнул, что в начале сезона весенне-полевых работ крестьяне сталкиваются с повышением цен на горюче-смазочые материалы, а также на все виды промышленных и продовольственных товаров, в том числе товаров первой необходимости. Исходя из этого, МТС будут выделены дополнительные средства Министерством, предусмотренные на развитие сельского хозяйства, таким образом удастся сохранить цены за вспашку на уровне прошлогодних.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220331/kurs-na-rost-kak-v-abkhazii-planiruyut-razvivat-selskoe-khozyaystvo-v-2022-godu-1038407361.html

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