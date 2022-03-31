https://sputnik-abkhazia.ru/20220331/kurs-na-rost-kak-v-abkhazii-planiruyut-razvivat-selskoe-khozyaystvo-v-2022-godu-1038407361.html

Курс на рост: как в Абхазии планируют развивать сельское хозяйство в 2022 году

Курс на рост: как в Абхазии планируют развивать сельское хозяйство в 2022 году

О том, как реализуется программа по развитию сельского хозяйства, с какими проблемами столкнулись в 2022 году, как обеспечить продовольственную безопасность... 31.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-31T10:15+0300

2022-03-31T10:15+0300

2022-03-31T10:41+0300

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SputnikСвоя программаС 2021 года Минсельхоза Абхазии реализует программу по развитию сельского хозяйства. Местные фермеры предоставляют свои проекты, и ведомство финансирует их воплощение в жизнь.В 2022 году также было выделено 100 миллионов на программу. По словам первого вице-премьера, министра сельского хозяйства Абхазии Беслана Джопуа, программа развития сельского хозяйства в этом году особо не отличается от предыдущей. Однако из-за повышения цен практически на все виды товаров, реализовать такое же количество проектов не получится."Мы внесли определенные коррективы. Видимо, проектов будет поменьше, но работа в этом направлении будет продолжаться. Буквально сегодня было первое заседание конкурсной комиссии по реализации данного проекта. Мы подвели итоги прошлого года. Практически на 93% были освоены средства, выделенные на этот проект. Это были разные направления. Мы за последние две недели объездили районы Абхазии для того, чтобы промониторить, как реализуются проекты, одобренные еще в прошлом году, в каком они состоянии. В целом все проекты, за исключением нескольких, развиваются. Это и животноводство, и растениеводство и так далее. Может быть, средств не так много, и тем не менее те, кто хочет заниматься сельским или подсобным хозяйством, могут развивать свои проекты. Желающих участвовать в проекте много. В этом году мы уже приняли намного больше проектов, чем мы можем освоить по средствам. Комиссия будет работать с этими проектами”, – подчеркнул Джопуа.По его словам, наиболее популярны проекты, связанные с животноводством и выращиванием многолетних культур. Приоритет же отдают переработке и фасовке местной продукции. Так, в рамках еще прошлогодней программы ввели в эксплуатацию минизавод по производству сухофруктов. Продукция, как отмечает министр сельского хозяйства, пользуется спросом как среди местных жителей, так и гостей республики."В прошлом году миницеха для семейного производства были созданы в Гагрском районе. Там сушат фрукты. Более серьезные цеха были произведены в Ткуарчалском районе. Это цеха по переработке орехов. В основоном ореховые насаждения в Ткуарчалском, Галском районах. Поэтому тот минизавод, который построен там, будет на месте принимать, перерабатывать, сушить орехи", – подчеркнул Джопуа.Льготное кредитованиеНаиболее крупные проекты будут реализованы в рамках программы льготного кредитования. Граждане Абхазии уже подали заявки по нескольким крупным проектам.При этом, как показывает опыт прошлых лет, есть проблемы и риски при реализации проектов по программе льготного кредитования."Если судить по опыту прошлых лет, то нелегко было говорить с банками. Несколько проектов, которые были профинансированы в рамках программы, не состоялись. В Гулрыпшском районе был одобрен колбасный цех, он полностью был профинансирован, но цех сегодня не работает. То же самое – проект по выращиванию моркови", – привел примеры министр.Помочь крестьянам и удержать ценыВесной в Абхазии посевной период. Минсельхоз в 2022 году намерен помочь крестьянам вспахать как можно больше сельхозугодий. Ведомство будет компенсировать затраты на вспашку тем тракторным станциям, которые удержат цены на уровне прошлого года – 3000 рублей за гектар земли."Если мы сможем сохранить расценки на таком уровне, то, я думаю, мы сможем помочь крестьянам вспахать и посеять ту или иную культуру. Только так мы сможем повлиять на внутренний рынок. А товар, который завозится в Абхазию, к сожалению, мы пока не в состоянии повлиять на ценовую политику. Необходимо поддерживать местных фермеров, чтобы люди не ощущали какого-то дефицита. Есть небольшие подсобные хозяйства, которые выносят на местный рынок свою продукцию”, – сказал министр.По убеждению Джопуа, это позволит обеспечить внутренний рынок местной продукцией, что может стать гарантом продовольственной безопасности.В этом году актуальной остается и борьба с мраморным клопом. По словам Джопуа, уже поступал сигнал из Гагрского района, куда были отправлены специалисты Минисельхоза. В ведомстве запаслись препаратами и с потеплением начнут проводить мероприятия по борьбе с вредителем.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220313/abkhazskie-chipsy-proizvodstvo-sukhofruktov-v-sele-ldzaa-1038016775.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211122/abkhaziya-napravila-na-soglasovanie-v-rossiyu-proekty-dlya-lgotnogo-kreditovaniya-1036442999.html

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