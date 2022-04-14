https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/mirnye-zhiteli-postradali-posle-obstrela-vsu-poselka-v-bryanskoy-oblasti-1038654623.html

Мирные жители пострадали после обстрела ВСУ поселка в Брянской области

Мирные жители пострадали после обстрела ВСУ поселка в Брянской области

На территории Брянской области введен желтый уровень террористической угрозы в связи с возможными провокациями со стороны ВСУ. 14.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-14T14:59+0300

2022-04-14T14:59+0300

2022-04-14T15:15+0300

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СУХУМ, 14 апр – Sputnik. Мирные жители пострадали в результате обстрела со стороны Украины поселка городского типа Климово в Брянской области, сообщает официальный аккаунт губернатора области Александра Богомаза.По сообщению Минздрава России, в результате обстрела пострадали семеро человек, все они госпитализированы, двое из них - в тяжелом состоянии.В связи с этим школы приграничных районов Брянской области с завтрашнего дня перейдут на дистанционное обучение.Ранее власти также сообщили о том, что со стороны Украины из минометов был обстрелян автомобильный пограничный пункт "Новые Юрковичи" в Брянской области. В результате инцидента две машины получили повреждения, никто из людей, пересекавших границу и работающих на КПП, не пострадал.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/pogranpunkt-v-bryanskoy-oblasti-obstrelyali-iz-minometov-so-storony-ukrainy-1038653737.html

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