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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/mirnye-zhiteli-postradali-posle-obstrela-vsu-poselka-v-bryanskoy-oblasti-1038654623.html
Мирные жители пострадали после обстрела ВСУ поселка в Брянской области
Мирные жители пострадали после обстрела ВСУ поселка в Брянской области
На территории Брянской области введен желтый уровень террористической угрозы в связи с возможными провокациями со стороны ВСУ. 14.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-14T14:59+0300
2022-04-14T15:15+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 14 апр – Sputnik. Мирные жители пострадали в результате обстрела со стороны Украины поселка городского типа Климово в Брянской области, сообщает официальный аккаунт губернатора области Александра Богомаза.По сообщению Минздрава России, в результате обстрела пострадали семеро человек, все они госпитализированы, двое из них - в тяжелом состоянии.В связи с этим школы приграничных районов Брянской области с завтрашнего дня перейдут на дистанционное обучение.Ранее власти также сообщили о том, что со стороны Украины из минометов был обстрелян автомобильный пограничный пункт "Новые Юрковичи" в Брянской области. В результате инцидента две машины получили повреждения, никто из людей, пересекавших границу и работающих на КПП, не пострадал.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/pogranpunkt-v-bryanskoy-oblasti-obstrelyali-iz-minometov-so-storony-ukrainy-1038653737.html
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Мирные жители пострадали после обстрела ВСУ поселка в Брянской области

14:59 14.04.2022 (обновлено: 15:15 14.04.2022)
© Sputnik / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - Sputnik Абхазия, 1920, 14.04.2022
© Sputnik / Сергей Аверин
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На территории Брянской области введен желтый уровень террористической угрозы в связи с возможными провокациями со стороны ВСУ.
СУХУМ, 14 апр – Sputnik. Мирные жители пострадали в результате обстрела со стороны Украины поселка городского типа Климово в Брянской области, сообщает официальный аккаунт губернатора области Александра Богомаза.

"В результате обстрела пострадали два жилых дома, среди жителей есть пострадавшие. На месте работают соответствующие службы, МЧС. Людям сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь," – написал губернатор.

По сообщению Минздрава России, в результате обстрела пострадали семеро человек, все они госпитализированы, двое из них - в тяжелом состоянии.
Автомобильный пункт пропуска Джанкой на российско-украинской границе - Sputnik Абхазия, 1920, 14.04.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Погранпункт в Брянской области обстреляли из минометов со стороны Украины
14:25
В связи с этим школы приграничных районов Брянской области с завтрашнего дня перейдут на дистанционное обучение.
Ранее власти также сообщили о том, что со стороны Украины из минометов был обстрелян автомобильный пограничный пункт "Новые Юрковичи" в Брянской области. В результате инцидента две машины получили повреждения, никто из людей, пересекавших границу и работающих на КПП, не пострадал.
В Абхазии
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