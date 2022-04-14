https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/mirnye-zhiteli-postradali-posle-obstrela-vsu-poselka-v-bryanskoy-oblasti-1038654623.html
Мирные жители пострадали после обстрела ВСУ поселка в Брянской области
Мирные жители пострадали после обстрела ВСУ поселка в Брянской области
На территории Брянской области введен желтый уровень террористической угрозы в связи с возможными провокациями со стороны ВСУ. 14.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-14T14:59+0300
2022-04-14T14:59+0300
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СУХУМ, 14 апр – Sputnik. Мирные жители пострадали в результате обстрела со стороны Украины поселка городского типа Климово в Брянской области, сообщает официальный аккаунт губернатора области Александра Богомаза.По сообщению Минздрава России, в результате обстрела пострадали семеро человек, все они госпитализированы, двое из них - в тяжелом состоянии.В связи с этим школы приграничных районов Брянской области с завтрашнего дня перейдут на дистанционное обучение.Ранее власти также сообщили о том, что со стороны Украины из минометов был обстрелян автомобильный пограничный пункт "Новые Юрковичи" в Брянской области. В результате инцидента две машины получили повреждения, никто из людей, пересекавших границу и работающих на КПП, не пострадал.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/pogranpunkt-v-bryanskoy-oblasti-obstrelyali-iz-minometov-so-storony-ukrainy-1038653737.html
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Мирные жители пострадали после обстрела ВСУ поселка в Брянской области
14:59 14.04.2022 (обновлено: 15:15 14.04.2022)
На территории Брянской области введен желтый уровень террористической угрозы в связи с возможными провокациями со стороны ВСУ.
СУХУМ, 14 апр – Sputnik.
Мирные жители пострадали в результате обстрела со стороны Украины поселка городского типа Климово в Брянской области, сообщает
официальный аккаунт губернатора области Александра Богомаза.
"В результате обстрела пострадали два жилых дома, среди жителей есть пострадавшие. На месте работают соответствующие службы, МЧС. Людям сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь," – написал губернатор.
По сообщению Минздрава России, в результате обстрела пострадали семеро человек, все они госпитализированы, двое из них - в тяжелом состоянии.
В связи с этим школы приграничных районов Брянской области с завтрашнего дня перейдут на дистанционное обучение.
Ранее власти также сообщили о том, что со стороны Украины из минометов был обстрелян автомобильный пограничный пункт "Новые Юрковичи" в Брянской области. В результате инцидента две машины получили повреждения, никто из людей, пересекавших границу и работающих на КПП, не пострадал.