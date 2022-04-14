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Погранпункт в Брянской области обстреляли из минометов со стороны Украины
Погранпункт в Брянской области обстреляли из минометов со стороны Украины
Брянская область граничит с Черниговской областью Украины, ранее на ее территории был введен желтый уровень террористической угрозы. 14.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-14T14:25+0300
2022-04-14T14:25+0300
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СУХУМ, 14 апр – Sputnik. Автомобильный пограничный пункт Новые Юрковичи в Брянской области был обстрелян из минометов со стороны Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на пограничное управление ФСБ по региону.Сообщается, что инцидент произошел накануне."В момент обстрела на территории пункта пропуска находилось более 30 следовавших в Российскую Федерацию украинских беженцев, которые принятыми мерами эвакуированы", — говорится в сообщении ведомства.Также в ведомстве добавили, что огневая точка была подавлена ответным огнем.Два автомобиля в результате обстрела получили повреждения, никто из людей не пострадал. Контрольно-пропускной пункт работает в обычном режиме.Ранее из-за вероятности провокаций со стороны ВСУ власти пяти приграничных российских регионов – Курской, Белгородской, Брянской, Воронежской областей, а также Краснодарского края – ввели на территории субъектов желтый уровень террористической угрозы.Министерство обороны России заявило, что в случае попыток провокаций, российская армия будет вынуждена нанести удары "по центрам принятия решений, в том числе в Киеве".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/moskva-dopustila-udary-po-kievu-v-sluchae-diversiy-vsu-na-territorii-rossii-1038641958.html
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новости, россия, украина
Погранпункт в Брянской области обстреляли из минометов со стороны Украины
14:25 14.04.2022 (обновлено: 14:52 14.04.2022)
Брянская область граничит с Черниговской областью Украины, ранее на ее территории был введен желтый уровень террористической угрозы.
СУХУМ, 14 апр – Sputnik.
Автомобильный пограничный пункт Новые Юрковичи в Брянской области был обстрелян из минометов со стороны Украины, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пограничное управление ФСБ по региону.
Сообщается, что инцидент произошел накануне.
"В момент обстрела на территории пункта пропуска находилось более 30 следовавших в Российскую Федерацию украинских беженцев, которые принятыми мерами эвакуированы", — говорится в сообщении ведомства.
Также в ведомстве добавили, что огневая точка была подавлена ответным огнем.
Два автомобиля в результате обстрела получили повреждения, никто из людей не пострадал. Контрольно-пропускной пункт работает в обычном режиме.
Ранее из-за вероятности провокаций со стороны ВСУ власти пяти приграничных российских регионов – Курской
, Белгородской, Брянской, Воронежской областей, а также Краснодарского края
– ввели на территории субъектов желтый уровень террористической угрозы.
Министерство обороны России заявило, что в случае попыток провокаций, российская армия будет вынуждена нанести удары "по центрам принятия решений, в том числе в Киеве".