https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/mvd-abkhazii-zaderzhalo-dvukh-zakladchikov-narkotikov-v-agudzere-1038662840.html
МВД Абхазии задержало двух закладчиков наркотиков в Агудзере
МВД Абхазии задержало двух закладчиков наркотиков в Агудзере
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, они водворены в изолятор временного содержания. 14.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-14T22:12+0300
2022-04-14T22:12+0300
2022-04-14T22:12+0300
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СУХУМ, 14 апр - Sputnik. Задержаны двое граждан по подозрению в реализации на территории Абхазии сильнодействующего наркотического средства в особо крупном размер, об этом сообщает пресс-служба МВД республики. Отмечается, что сотрудниками угрозыска ОВД Гулрыпшского района разработана оперативная информация, в результате которой изъято подготовленное к реализации вещество. В поселке Агудзера была задержана Диана Мартиди, 1987 года рождения, у нее были изъяты свертки с наркотическим веществом мефедрон.В ходе оперативных мероприятий установлено, что Мартиди и Агонесян распространяли на территории Абхазии наркотики, делая тайные закладки. Правоохранители обнаружили вдоль береговой линии в поселке Агудзера ранее сделанные тайные закладки с мефедроном. Общая масса изъятого наркотического средства составила порядка 53 грамм.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220223/vyyavleny-fakty-nezakonnogo-vvoza-v-abkhaziyu-narkotikov-v-osobo-krupnom-razmere-1037741145.html
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мвд абхазии, преступления, наркотики, гулрыпшский район, абхазия
МВД Абхазии задержало двух закладчиков наркотиков в Агудзере
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, они водворены в изолятор временного содержания.
СУХУМ, 14 апр - Sputnik.
Задержаны двое граждан по подозрению в реализации на территории Абхазии сильнодействующего наркотического средства в особо крупном размер, об этом сообщает
пресс-служба МВД республики.
Отмечается, что сотрудниками угрозыска ОВД Гулрыпшского района разработана оперативная информация, в результате которой изъято подготовленное к реализации вещество.
В поселке Агудзера была задержана Диана Мартиди, 1987 года рождения, у нее были изъяты свертки с наркотическим веществом мефедрон.
У второго задержанного Арама Агонесяна при личном досмотре и в жилище, где он временно проживал, также были обнаружены свертки с аналогичным веществом.
В ходе оперативных мероприятий установлено, что Мартиди и Агонесян распространяли на территории Абхазии наркотики, делая тайные закладки.
Правоохранители обнаружили вдоль береговой линии в поселке Агудзера ранее сделанные тайные закладки с мефедроном. Общая масса изъятого наркотического средства составила порядка 53 грамм.