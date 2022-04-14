https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/mvd-abkhazii-zaderzhalo-dvukh-zakladchikov-narkotikov-v-agudzere-1038662840.html

МВД Абхазии задержало двух закладчиков наркотиков в Агудзере

МВД Абхазии задержало двух закладчиков наркотиков в Агудзере

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, они водворены в изолятор временного содержания. 14.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-14T22:12+0300

2022-04-14T22:12+0300

2022-04-14T22:12+0300

в абхазии

мвд абхазии

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наркотики

гулрыпшский район

абхазия

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СУХУМ, 14 апр - Sputnik. Задержаны двое граждан по подозрению в реализации на территории Абхазии сильнодействующего наркотического средства в особо крупном размер, об этом сообщает пресс-служба МВД республики. Отмечается, что сотрудниками угрозыска ОВД Гулрыпшского района разработана оперативная информация, в результате которой изъято подготовленное к реализации вещество. В поселке Агудзера была задержана Диана Мартиди, 1987 года рождения, у нее были изъяты свертки с наркотическим веществом мефедрон.В ходе оперативных мероприятий установлено, что Мартиди и Агонесян распространяли на территории Абхазии наркотики, делая тайные закладки. Правоохранители обнаружили вдоль береговой линии в поселке Агудзера ранее сделанные тайные закладки с мефедроном. Общая масса изъятого наркотического средства составила порядка 53 грамм.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220223/vyyavleny-fakty-nezakonnogo-vvoza-v-abkhaziyu-narkotikov-v-osobo-krupnom-razmere-1037741145.html

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мвд абхазии, преступления, наркотики, гулрыпшский район, абхазия