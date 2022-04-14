https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/naznacheny-vybory-v-sukhumskoe-gorodskoe-sobranie-1038646297.html

Назначены выборы в Сухумское городское Собрание

Назначены выборы в Сухумское городское Собрание

Депутаты органов местного самоуправления в районах Абхазии избираются сроком на четыре года. 14.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-14T10:15+0300

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СУХУМ, 14 апр – Sputnik. Сухумская избирательная комиссия назначила выборы депутата Сухумского городского Собрания в округе №14, Старый поселок, на 12 июня 2022 года, об этом сообщается на сайте Собрания. Выборы в органы местного самоуправления в районах Абхазии в последний раз проходили ровно год назад, 11 апреля 2021 года.Депутаты Собрания избираются сроком на четыре года.Согласно закону "О выборах в органы местного самоуправления", только в случае выбытия депутата Собрания менее чем за девять месяцев до истечения срока полномочий депутатов выборы депутата вместо выбывшего не проводятся.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/pervoe-zasedanie-sessii-parlamenta-vii-sozyva-1038622818.html

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