https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/naznacheny-vybory-v-sukhumskoe-gorodskoe-sobranie-1038646297.html
Назначены выборы в Сухумское городское Собрание
Назначены выборы в Сухумское городское Собрание
Депутаты органов местного самоуправления в районах Абхазии избираются сроком на четыре года. 14.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-14T10:15+0300
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СУХУМ, 14 апр – Sputnik. Сухумская избирательная комиссия назначила выборы депутата Сухумского городского Собрания в округе №14, Старый поселок, на 12 июня 2022 года, об этом сообщается на сайте Собрания. Выборы в органы местного самоуправления в районах Абхазии в последний раз проходили ровно год назад, 11 апреля 2021 года.Депутаты Собрания избираются сроком на четыре года.Согласно закону "О выборах в органы местного самоуправления", только в случае выбытия депутата Собрания менее чем за девять месяцев до истечения срока полномочий депутатов выборы депутата вместо выбывшего не проводятся.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/pervoe-zasedanie-sessii-parlamenta-vii-sozyva-1038622818.html
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Назначены выборы в Сухумское городское Собрание
10:15 14.04.2022 (обновлено: 10:39 14.04.2022)
Депутаты органов местного самоуправления в районах Абхазии избираются сроком на четыре года.
СУХУМ, 14 апр – Sputnik
. Сухумская избирательная комиссия назначила выборы депутата Сухумского городского Собрания в округе №14, Старый поселок, на 12 июня 2022 года, об этом сообщается на сайте
Собрания.
Выборы назначены в связи с тем, что депутат Собрания от этого округа Нарсоу Салакая был избран депутатом VII созыва Парламента Абхазии.
Выборы в органы местного самоуправления в районах Абхазии в последний раз проходили ровно год назад, 11 апреля 2021 года.
Депутаты Собрания избираются сроком на четыре года.
Согласно закону "О выборах в органы местного самоуправления", только в случае выбытия депутата Собрания менее чем за девять месяцев до истечения срока полномочий депутатов выборы депутата вместо выбывшего не проводятся.