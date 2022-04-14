https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/nazvan-novyy-prozhitochnyy-minimum-v-abkhazii-1038658373.html

Назван новый прожиточный минимум в Абхазии

Назван новый прожиточный минимум в Абхазии

Величина прожиточного минимума, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, увеличилась на 22,4%. 14.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-14T16:28+0300

2022-04-14T16:28+0300

2022-04-14T16:34+0300

в абхазии

общество

экономика

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/0e/1038657988_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a456e3cdb542e8ba4b2d8ccca926f1a6.jpg

СУХУМ, 14 апр – Sputnik. Прожиточный минимум в Абхазии на одного трудоспособного жителя на 1 апреля 2022 года составил 9137,6 рубля, сообщает Госстат республики. В эту сумму входят:Сводный индекс потребительских цен и тарифов на товары и платные услуги населению с начала 2022 года составил 104,0%, в том числе на: Стоимость прожиточного минимума на одного трудоспособного жителя на 1 марта составляла 8529,2 рубля.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211123/adzhba-o-priravnivanii-mrot-k-prozhitochnomu-minimumu-v-abkhazii-sereznaya-nagruzka--1036449392.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, экономика, абхазия