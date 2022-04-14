https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/nazvan-novyy-prozhitochnyy-minimum-v-abkhazii-1038658373.html
Назван новый прожиточный минимум в Абхазии
Назван новый прожиточный минимум в Абхазии
Величина прожиточного минимума, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, увеличилась на 22,4%. 14.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-14T16:28+0300
2022-04-14T16:28+0300
2022-04-14T16:34+0300
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СУХУМ, 14 апр – Sputnik. Прожиточный минимум в Абхазии на одного трудоспособного жителя на 1 апреля 2022 года составил 9137,6 рубля, сообщает Госстат республики. В эту сумму входят:Сводный индекс потребительских цен и тарифов на товары и платные услуги населению с начала 2022 года составил 104,0%, в том числе на: Стоимость прожиточного минимума на одного трудоспособного жителя на 1 марта составляла 8529,2 рубля.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211123/adzhba-o-priravnivanii-mrot-k-prozhitochnomu-minimumu-v-abkhazii-sereznaya-nagruzka--1036449392.html
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общество, экономика, абхазия
Назван новый прожиточный минимум в Абхазии
16:28 14.04.2022 (обновлено: 16:34 14.04.2022)
Величина прожиточного минимума, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, увеличилась на 22,4%.
СУХУМ, 14 апр – Sputnik. Прожиточный минимум в Абхазии на одного трудоспособного жителя на 1 апреля 2022 года составил 9137,6 рубля, сообщает Госстат республики.
продовольственные товары на 6250 рублей,
непродовольственные товары – 1791 рубль,
️платные услуги, налоги и обязательные платежи – 1069,5 рубля.
Сводный индекс потребительских цен и тарифов на товары и платные услуги населению с начала 2022 года составил 104,0%, в том числе на:
продовольственные товары – 106,8%,
непродовольственные товары – 109,5%,
платные услуги населению – 100,5%.
Стоимость прожиточного минимума на одного трудоспособного жителя на 1 марта составляла 8529,2 рубля.