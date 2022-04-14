https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/okolo-pyatisot-chp-bylo-zafiksirovano-v-abkhazii-s-nachala-goda-1038660400.html

Около пятисот ЧП было зафиксировано в Абхазии с начала года

Около пятисот ЧП было зафиксировано в Абхазии с начала года

Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии подвело итоги работы за первый квартал 2022 года. 14.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-14T18:02+0300

2022-04-14T18:02+0300

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СУХУМ, 14 апр - Sputnik. С 1 января 2022 года на территории Абхазии было зафиксировано около 500 происшествий чрезвычайного характера, сообщил министр МЧС республики Лев Квициния на встрече с премьер-министром Александром Анкваб. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.По словам Льва Квициния, чаще всего в ведомство обращались жители столицы - дежурные МЧС зафиксировали 145 вызовов от сухумчан. На втором месте Гагрский район, там помощь спасателей потребовалась в 130 случаях.Помимо этого, Квициния доложил премьер-министру о работе по поиску российского туриста, пропавшего районе в горного массива Мамзыщха, и рассказал о подготовке районных спасательных служб к туристическому сезону, во время которого нагрузка на сотрудников ведомства значительно возрастает.Александр Анкваб поручил разработать систему взаимодействия с Министерством туризма, и подчеркнул необходимость регистрацией туристических групп, отправляющихся в горы. Также глава кабмина уточнил, что при подготовке к курортному сезону и наплыву отдыхающих, стоит учитывать опыт прошлых лет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/mchs-abkhazii-vedet-poiski-propavshego-v-gorakh-zhitelya-novgoroda-1038622618.html

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