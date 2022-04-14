https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/okolo-pyatisot-chp-bylo-zafiksirovano-v-abkhazii-s-nachala-goda-1038660400.html
Около пятисот ЧП было зафиксировано в Абхазии с начала года
Около пятисот ЧП было зафиксировано в Абхазии с начала года
Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии подвело итоги работы за первый квартал 2022 года. 14.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-14T18:02+0300
2022-04-14T18:02+0300
2022-04-14T18:02+0300
в абхазии
новости
мчс абхазии
александр анкваб
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/0e/1038658130_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_32746e263e1a358ad24439f27a1c647d.jpg
СУХУМ, 14 апр - Sputnik. С 1 января 2022 года на территории Абхазии было зафиксировано около 500 происшествий чрезвычайного характера, сообщил министр МЧС республики Лев Квициния на встрече с премьер-министром Александром Анкваб. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.По словам Льва Квициния, чаще всего в ведомство обращались жители столицы - дежурные МЧС зафиксировали 145 вызовов от сухумчан. На втором месте Гагрский район, там помощь спасателей потребовалась в 130 случаях.Помимо этого, Квициния доложил премьер-министру о работе по поиску российского туриста, пропавшего районе в горного массива Мамзыщха, и рассказал о подготовке районных спасательных служб к туристическому сезону, во время которого нагрузка на сотрудников ведомства значительно возрастает.Александр Анкваб поручил разработать систему взаимодействия с Министерством туризма, и подчеркнул необходимость регистрацией туристических групп, отправляющихся в горы. Также глава кабмина уточнил, что при подготовке к курортному сезону и наплыву отдыхающих, стоит учитывать опыт прошлых лет.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/mchs-abkhazii-vedet-poiski-propavshego-v-gorakh-zhitelya-novgoroda-1038622618.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/0e/1038658130_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_2e3ab5b2a1965ecec925f5a49b41370c.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, мчс абхазии, александр анкваб, абхазия
Около пятисот ЧП было зафиксировано в Абхазии с начала года
Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии подвело итоги работы за первый квартал 2022 года.
СУХУМ, 14 апр - Sputnik.
С 1 января 2022 года на территории Абхазии было зафиксировано около 500 происшествий чрезвычайного характера, сообщил министр МЧС республики Лев Квициния на встрече с премьер-министром Александром Анкваб. Об этом сообщает пресс-служба
Кабмина.
За первые три месяца 2022 года спасатели потушили 310 пожаров, обнаружили и обезвредили 11 взрывоопасных предметов, ликвидировали последствия 33 дорожно-транспортных происшествий и 49 аварий ЖКХ, выручили из беды 13 животных.
По словам Льва Квициния, чаще всего в ведомство обращались жители столицы - дежурные МЧС зафиксировали 145 вызовов от сухумчан. На втором месте Гагрский район, там помощь спасателей потребовалась в 130 случаях.
Помимо этого, Квициния доложил премьер-министру о работе по поиску российского туриста, пропавшего районе в горного массива Мамзыщха, и рассказал о подготовке районных спасательных служб к туристическому сезону, во время которого нагрузка на сотрудников ведомства значительно возрастает.
Александр Анкваб поручил разработать систему взаимодействия с Министерством туризма, и подчеркнул необходимость регистрацией туристических групп, отправляющихся в горы. Также глава кабмина уточнил, что при подготовке к курортному сезону и наплыву отдыхающих, стоит учитывать опыт прошлых лет.