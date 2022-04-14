https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/paralimpiyskiy-komitet-byl-sozdan-v-abkhazii-1038661161.html

Паралимпийский комитет был создан в Абхазии

Паралимпийский комитет был создан в Абхазии

Комитет будет развивать десять видов спорта, подходящих Абхазии по климатическим условиям, и планирует в дальнейшем построить спортивный комплекс, в котором... 14.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-14T18:40+0300

2022-04-14T18:40+0300

2022-04-14T18:45+0300

в абхазии

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СУХУМ, 14 апр - Sputnik. В Сухуме состоялась церемония открытия Паралимпийского комитета Абхазии, сообщает Апсныпресс."Каждый человек имеет право заниматься спортом, несмотря на ограниченные физические возможности. В Абхазии паралимпийский спорт был и раньше, но теперь он приобретет более организованную форму. Это привлечет людей с ограниченными возможностями, которые хотели заниматься спортом, но по каким-либо причинам не могли решиться на это", - сказал помощник председателя Комитета по делам молодежи и спорту Абхазии Рафаэль Ампар.Соучредитель комитета, представитель российского Паралимпийского комитета и старший тренер паралимпийской сборной по гребле на байдарках и каноэ Ахилесс Маврофиди зачитал приветственное слово президента комитета и предложил подписать меморандум о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между двумя организациями. Также спортсмен вспомнил о начале своей карьеры - Маврофиди является сухумчанином, и его первые спортивные успехи были достигнуты в Абхазии.Еще один представитель паралимпийского движения, начальник отдела паралимпийских видов спорта Центра спортивной подготовки сборных команд России Анатолий Левченко подчеркнул тот факт, что мировое сообщество блокирует участие российских команд в любых международных соревнованиях, и российскими властями было принято решение о проведении внутри страны чемпионатов в открытом формате, так, что абхазские спортсмены смогут принять в них участие.

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новости, паралимпийский комитет россии, спорт