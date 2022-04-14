https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/paralimpiyskiy-komitet-byl-sozdan-v-abkhazii-1038661161.html
Паралимпийский комитет был создан в Абхазии
Паралимпийский комитет был создан в Абхазии
Комитет будет развивать десять видов спорта, подходящих Абхазии по климатическим условиям, и планирует в дальнейшем построить спортивный комплекс, в котором... 14.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-14T18:40+0300
2022-04-14T18:40+0300
2022-04-14T18:45+0300
в абхазии
новости
паралимпийский комитет россии
спорт
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СУХУМ, 14 апр - Sputnik. В Сухуме состоялась церемония открытия Паралимпийского комитета Абхазии, сообщает Апсныпресс."Каждый человек имеет право заниматься спортом, несмотря на ограниченные физические возможности. В Абхазии паралимпийский спорт был и раньше, но теперь он приобретет более организованную форму. Это привлечет людей с ограниченными возможностями, которые хотели заниматься спортом, но по каким-либо причинам не могли решиться на это", - сказал помощник председателя Комитета по делам молодежи и спорту Абхазии Рафаэль Ампар.Соучредитель комитета, представитель российского Паралимпийского комитета и старший тренер паралимпийской сборной по гребле на байдарках и каноэ Ахилесс Маврофиди зачитал приветственное слово президента комитета и предложил подписать меморандум о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между двумя организациями. Также спортсмен вспомнил о начале своей карьеры - Маврофиди является сухумчанином, и его первые спортивные успехи были достигнуты в Абхазии.Еще один представитель паралимпийского движения, начальник отдела паралимпийских видов спорта Центра спортивной подготовки сборных команд России Анатолий Левченко подчеркнул тот факт, что мировое сообщество блокирует участие российских команд в любых международных соревнованиях, и российскими властями было принято решение о проведении внутри страны чемпионатов в открытом формате, так, что абхазские спортсмены смогут принять в них участие.
https://sputnik-abkhazia.ru/20181023/leon-cvizhba-stal-chempionom-rf-po-paratxekvondo-1025373123.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/mavrofidi-o-nedopuske-rossii-i-belorussii-k-paralimpiade-provedem-svoi-sorevnovaniya-1037928522.html
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новости, паралимпийский комитет россии, спорт
Паралимпийский комитет был создан в Абхазии
18:40 14.04.2022 (обновлено: 18:45 14.04.2022)
Комитет будет развивать десять видов спорта, подходящих Абхазии по климатическим условиям, и планирует в дальнейшем построить спортивный комплекс, в котором могли бы заниматься дети с ограниченными возможностями.
СУХУМ, 14 апр - Sputnik.
В Сухуме состоялась церемония открытия Паралимпийского комитета Абхазии, сообщает
Апсныпресс.
Председателем комитета был избран мастер спорта международного класса, двукратный чемпион России по паратхэквондо Леон Цвижба.
"Каждый человек имеет право заниматься спортом, несмотря на ограниченные физические возможности. В Абхазии паралимпийский спорт был и раньше, но теперь он приобретет более организованную форму. Это привлечет людей с ограниченными возможностями, которые хотели заниматься спортом, но по каким-либо причинам не могли решиться на это", - сказал помощник председателя Комитета по делам молодежи и спорту Абхазии Рафаэль Ампар.
Соучредитель комитета, представитель российского Паралимпийского комитета и старший тренер паралимпийской сборной по гребле на байдарках и каноэ Ахилесс Маврофиди зачитал приветственное слово президента комитета и предложил подписать меморандум о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между двумя организациями.
Также спортсмен вспомнил о начале своей карьеры - Маврофиди является сухумчанином, и его первые спортивные успехи были достигнуты в Абхазии.
Еще один представитель паралимпийского движения, начальник отдела паралимпийских видов спорта Центра спортивной подготовки сборных команд России Анатолий Левченко подчеркнул тот факт, что мировое сообщество блокирует участие российских команд в любых международных соревнованиях, и российскими властями было принято решение о проведении внутри страны чемпионатов в открытом формате, так, что абхазские спортсмены смогут принять в них участие.