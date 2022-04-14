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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 15 апреля
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 15 апреля
Погода Черноморского побережья Абхазии в пятницу будет облачной. 14.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-14T19:00+0300
2022-04-14T19:00+0300
2022-04-14T19:00+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 14 апр – Sputnik. В пятницу, 15 апреля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, возможен дождь разной интенсивности, туман, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду, порывы до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +7°С до +12°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 15 апреля
Погода Черноморского побережья Абхазии в пятницу будет облачной.
СУХУМ, 14 апр – Sputnik. В пятницу, 15 апреля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, возможен дождь разной интенсивности, туман, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду, порывы до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +7°С до +12°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.