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Российские военнослужащие отразили нападение условного врага в горах Абхазии
Российские военнослужащие отразили нападение условного врага в горах Абхазии
Учения проходили в рамках мероприятий контрольной проверки за зимний период обучения. 14.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-14T09:15+0300
2022-04-14T09:15+0300
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СУХУМ, 14 апр – Sputnik. Военнослужащие военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии в ночное время отразили нападение условного противника на горном полигоне Цабал, сообщает пресс-служба ЮВО.Военнослужащие использовали штатное огнестрельное оружие АК-74М с коллиматорным прицелом и модернизированным АК-74МН3 с ночным прицелом НСПУ-3.Также им пришлось преодолеть в ходе марша зоны условного заражения.В учении было задействовано свыше 30 единиц военной техники, в том числе современные бронированные автомобили КамАЗ "Мустанг" и командно-штабные машины "Кушетка" на базе бронетранспортеров БТР-80.Основной целью проверки является контроль уровня боевого обучения военнослужащих, полученных навыков и умений в зимнем периоде, проверка слаженности подразделений.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220408/rossiyskie-razvedchiki-v-abkhazii-preodoleli-uluchshennuyu-polosu-prepyatstviy-1038550421.html
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Российские военнослужащие отразили нападение условного врага в горах Абхазии
09:15 14.04.2022 (обновлено: 10:37 14.04.2022)
Учения проходили в рамках мероприятий контрольной проверки за зимний период обучения.
СУХУМ, 14 апр – Sputnik. Военнослужащие военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии в ночное время отразили нападение условного противника на горном полигоне Цабал, сообщает пресс-служба ЮВО.
Мотострелки совместно с минометчиками и гранатометчиками базы отразили нападение превосходящих сил "врага".
Военнослужащие использовали штатное огнестрельное оружие АК-74М с коллиматорным прицелом и модернизированным АК-74МН3 с ночным прицелом НСПУ-3.
Также им пришлось преодолеть в ходе марша зоны условного заражения.
В учении было задействовано свыше 30 единиц военной техники, в том числе современные бронированные автомобили КамАЗ "Мустанг" и командно-штабные машины "Кушетка" на базе бронетранспортеров БТР-80.
Основной целью проверки является контроль уровня боевого обучения военнослужащих, полученных навыков и умений в зимнем периоде, проверка слаженности подразделений.