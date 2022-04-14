https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/rossiyskie-voennosluzhaschie-otrazili-napadenie-uslovnogo-vraga-v-gorakh-abkhazii-1038644842.html

Российские военнослужащие отразили нападение условного врага в горах Абхазии

Российские военнослужащие отразили нападение условного врага в горах Абхазии

Учения проходили в рамках мероприятий контрольной проверки за зимний период обучения. 14.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-14T09:15+0300

2022-04-14T09:15+0300

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СУХУМ, 14 апр – Sputnik. Военнослужащие военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии в ночное время отразили нападение условного противника на горном полигоне Цабал, сообщает пресс-служба ЮВО.Военнослужащие использовали штатное огнестрельное оружие АК-74М с коллиматорным прицелом и модернизированным АК-74МН3 с ночным прицелом НСПУ-3.Также им пришлось преодолеть в ходе марша зоны условного заражения.В учении было задействовано свыше 30 единиц военной техники, в том числе современные бронированные автомобили КамАЗ "Мустанг" и командно-штабные машины "Кушетка" на базе бронетранспортеров БТР-80.Основной целью проверки является контроль уровня боевого обучения военнослужащих, полученных навыков и умений в зимнем периоде, проверка слаженности подразделений.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220408/rossiyskie-razvedchiki-v-abkhazii-preodoleli-uluchshennuyu-polosu-prepyatstviy-1038550421.html

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