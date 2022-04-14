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Шторм повредил береговую подпорную стену на ж/д полотне "Гагра-Цандрыпш"
Шторм повредил береговую подпорную стену на ж/д полотне "Гагра-Цандрыпш"
Работы по укреплению земляного полотна начнутся в ближайшее время. 14.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-14T11:00+0300
2022-04-14T11:00+0300
2022-04-14T11:12+0300
в абхазии
абхазская железная дорога
гагрский район
абхазия
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СУХУМ, 14 апр – Sputnik. Сильный шторм повредил береговую подпорную стену ж/д полотна, перегон "Гагра-Цандрыпш", сообщила "Абхазская железная дорога".Отмечается, что ремонтные бригады "АЖД" оценили ущерб и возможные риски. Ранее сообщалось, что к предстоящему курортному сезону планируется завершить работы по подготовке железнодорожной станции "Гагрипш" для приема пассажиров.В 2022 году объем железнодорожных грузоперевозок в Абхазии увеличился в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/velichestvennaya-zabroshka-chto-stalo-s-zheleznodorozhnoy-stantsiey-gagripsh-1038634462.html
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Шторм повредил береговую подпорную стену на ж/д полотне "Гагра-Цандрыпш"
11:00 14.04.2022 (обновлено: 11:12 14.04.2022)
Работы по укреплению земляного полотна начнутся в ближайшее время.
СУХУМ, 14 апр – Sputnik. Сильный шторм повредил береговую подпорную стену ж/д полотна, перегон "Гагра-Цандрыпш", сообщила "Абхазская железная дорога".
Отмечается, что ремонтные бригады "АЖД" оценили ущерб и возможные риски.
Ранее сообщалось, что к предстоящему курортному сезону планируется завершить работы по подготовке железнодорожной станции "Гагрипш" для приема пассажиров.
В 2022 году объем железнодорожных грузоперевозок в Абхазии увеличился в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.