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Украденный во время войны в Абхазии подарок Михаила Лакрба Драмтеатру вернули
Украденный во время войны в Абхазии подарок Михаила Лакрба Драмтеатру вернули
Известный абхазский писатель Михаил Лакрба подарил Абхазскому драмтеатру две вазы, которые были украдены во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993... 14.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-14T16:15+0300
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СУХУМ, 14 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Абхазский государственный драматический театр имени Самсона Чанба вернули отреставрированную вазу, подаренную писателем Михаилом Лакрба, сообщил Sputnik гендиректор театра Алхас Чолокуа.Изначально ваз было две, во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, они были похищены грузинскими оккупантами."После войны один из наших граждан нашел одну из ваз, которая нуждалась в реставрации, у нее была сломана ножка. Она хранилась у нас на складе, и руководством театра было принято решение восстановить вазу. Речь не идет о придании вазе первозданного вида, на ней еще имеются трещины, отломана одна из деталей, об этом будем думать в дальнейшем", – сказал Алхас Чолокуа.Реставрацию вазы провели в Абхазии, 14 апреля она была передана в Абхазский государственный драматический театр, ее установили на прежнее место в фойе театра.Вторую вазу так и не удалось найти.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220119/pevets-alamysa-tvorcheskiy-put-mikhaila-lakrba-1037197250.html
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абхазский драматический театр, абхазия, культура

Украденный во время войны в Абхазии подарок Михаила Лакрба Драмтеатру вернули

16:15 14.04.2022
© Foto / Абхазский государственный драматический театр им. С. ЧанбаТалисман театра: в Абхазский драмтеатр вернули отреставрированную вазу
Талисман театра: в Абхазский драмтеатр вернули отреставрированную вазу - Sputnik Абхазия, 1920, 14.04.2022
© Foto / Абхазский государственный драматический театр им. С. Чанба
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Известный абхазский писатель Михаил Лакрба подарил Абхазскому драмтеатру две вазы, которые были украдены во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.
СУХУМ, 14 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Абхазский государственный драматический театр имени Самсона Чанба вернули отреставрированную вазу, подаренную писателем Михаилом Лакрба, сообщил Sputnik гендиректор театра Алхас Чолокуа.

"Ваза имеет ценность тем, что ее Драмтеатру подарил Михаил Лакрба, это известный абхазский писатель, который воспевал аламыс. Его можно причислить к одному из основателей Абхазского театра, он принимал большое участие в его создании, поэтому вазу можно назвать одним из талисманов театра", – подчеркнул он.

Изначально ваз было две, во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, они были похищены грузинскими оккупантами.
Миха Лакрба - Sputnik Абхазия, 1920, 19.01.2022
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"После войны один из наших граждан нашел одну из ваз, которая нуждалась в реставрации, у нее была сломана ножка. Она хранилась у нас на складе, и руководством театра было принято решение восстановить вазу. Речь не идет о придании вазе первозданного вида, на ней еще имеются трещины, отломана одна из деталей, об этом будем думать в дальнейшем", – сказал Алхас Чолокуа.
© Foto / Абхазский государственный драматический театр им. С. ЧанбаТалисман театра: в Абхазский драмтеатр вернули отреставрированную вазу
Талисман театра: в Абхазский драмтеатр вернули отреставрированную вазу - Sputnik Абхазия
1/8
© Foto / Абхазский государственный драматический театр им. С. Чанба
Талисман театра: в Абхазский драмтеатр вернули отреставрированную вазу
© Foto / Абхазский государственный драматический театр им. С. ЧанбаТалисман театра: в Абхазский драмтеатр вернули отреставрированную вазу
Талисман театра: в Абхазский драмтеатр вернули отреставрированную вазу - Sputnik Абхазия
2/8
© Foto / Абхазский государственный драматический театр им. С. Чанба
Талисман театра: в Абхазский драмтеатр вернули отреставрированную вазу
© Foto / Абхазский государственный драматический театр им. С. ЧанбаТалисман театра: в Абхазский драмтеатр вернули отреставрированную вазу
Талисман театра: в Абхазский драмтеатр вернули отреставрированную вазу - Sputnik Абхазия
3/8
© Foto / Абхазский государственный драматический театр им. С. Чанба
Талисман театра: в Абхазский драмтеатр вернули отреставрированную вазу
© Foto / Абхазский государственный драматический театр им. С. ЧанбаТалисман театра: в Абхазский драмтеатр вернули отреставрированную вазу
Талисман театра: в Абхазский драмтеатр вернули отреставрированную вазу - Sputnik Абхазия
4/8
© Foto / Абхазский государственный драматический театр им. С. Чанба
Талисман театра: в Абхазский драмтеатр вернули отреставрированную вазу
© Foto / Абхазский государственный драматический театр им. С. ЧанбаТалисман театра: в Абхазский драмтеатр вернули отреставрированную вазу
Талисман театра: в Абхазский драмтеатр вернули отреставрированную вазу - Sputnik Абхазия
5/8
© Foto / Абхазский государственный драматический театр им. С. Чанба
Талисман театра: в Абхазский драмтеатр вернули отреставрированную вазу
© Foto / Абхазский государственный драматический театр им. С. ЧанбаТалисман театра: в Абхазский драмтеатр вернули отреставрированную вазу
Талисман театра: в Абхазский драмтеатр вернули отреставрированную вазу - Sputnik Абхазия
6/8
© Foto / Абхазский государственный драматический театр им. С. Чанба
Талисман театра: в Абхазский драмтеатр вернули отреставрированную вазу
© Foto / Абхазский государственный драматический театр им. С. ЧанбаТалисман театра: в Абхазский драмтеатр вернули отреставрированную вазу
Талисман театра: в Абхазский драмтеатр вернули отреставрированную вазу - Sputnik Абхазия
7/8
© Foto / Абхазский государственный драматический театр им. С. Чанба
Талисман театра: в Абхазский драмтеатр вернули отреставрированную вазу
© Foto / Абхазский государственный драматический театр им. С. ЧанбаТалисман театра: в Абхазский драмтеатр вернули отреставрированную вазу
Талисман театра: в Абхазский драмтеатр вернули отреставрированную вазу - Sputnik Абхазия
8/8
© Foto / Абхазский государственный драматический театр им. С. Чанба
Талисман театра: в Абхазский драмтеатр вернули отреставрированную вазу
1/8
© Foto / Абхазский государственный драматический театр им. С. Чанба
Талисман театра: в Абхазский драмтеатр вернули отреставрированную вазу
2/8
© Foto / Абхазский государственный драматический театр им. С. Чанба
Талисман театра: в Абхазский драмтеатр вернули отреставрированную вазу
3/8
© Foto / Абхазский государственный драматический театр им. С. Чанба
Талисман театра: в Абхазский драмтеатр вернули отреставрированную вазу
4/8
© Foto / Абхазский государственный драматический театр им. С. Чанба
Талисман театра: в Абхазский драмтеатр вернули отреставрированную вазу
5/8
© Foto / Абхазский государственный драматический театр им. С. Чанба
Талисман театра: в Абхазский драмтеатр вернули отреставрированную вазу
6/8
© Foto / Абхазский государственный драматический театр им. С. Чанба
Талисман театра: в Абхазский драмтеатр вернули отреставрированную вазу
7/8
© Foto / Абхазский государственный драматический театр им. С. Чанба
Талисман театра: в Абхазский драмтеатр вернули отреставрированную вазу
8/8
© Foto / Абхазский государственный драматический театр им. С. Чанба
Талисман театра: в Абхазский драмтеатр вернули отреставрированную вазу
Реставрацию вазы провели в Абхазии, 14 апреля она была передана в Абхазский государственный драматический театр, ее установили на прежнее место в фойе театра.
Вторую вазу так и не удалось найти.
В Абхазии
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