https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/ukradennyy-vo-vremya-voyny-v-abkhazii-podarok-mikhaila-lakrba-dramteatru-vernuli-1038657104.html

Украденный во время войны в Абхазии подарок Михаила Лакрба Драмтеатру вернули

Украденный во время войны в Абхазии подарок Михаила Лакрба Драмтеатру вернули

Известный абхазский писатель Михаил Лакрба подарил Абхазскому драмтеатру две вазы, которые были украдены во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993... 14.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-14T16:15+0300

2022-04-14T16:15+0300

2022-04-14T16:15+0300

в абхазии

абхазский драматический театр

абхазия

культура

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СУХУМ, 14 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Абхазский государственный драматический театр имени Самсона Чанба вернули отреставрированную вазу, подаренную писателем Михаилом Лакрба, сообщил Sputnik гендиректор театра Алхас Чолокуа.Изначально ваз было две, во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, они были похищены грузинскими оккупантами."После войны один из наших граждан нашел одну из ваз, которая нуждалась в реставрации, у нее была сломана ножка. Она хранилась у нас на складе, и руководством театра было принято решение восстановить вазу. Речь не идет о придании вазе первозданного вида, на ней еще имеются трещины, отломана одна из деталей, об этом будем думать в дальнейшем", – сказал Алхас Чолокуа.Реставрацию вазы провели в Абхазии, 14 апреля она была передана в Абхазский государственный драматический театр, ее установили на прежнее место в фойе театра.Вторую вазу так и не удалось найти.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220119/pevets-alamysa-tvorcheskiy-put-mikhaila-lakrba-1037197250.html

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