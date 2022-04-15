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Ахба рассказала, как будет вести себя погода во второй половине апреля
Ахба рассказала, как будет вести себя погода во второй половине апреля
В первой половине апреля в Абхазии погода выдалась дождливой. Чего ожидать после 15 апреля, установится ли теплая погода, своим прогнозом погоды в эфире радио... 15.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-15T10:20+0300
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Ахба рассказала, как будет вести себя погода во второй половине апреля
Ахба рассказала, как будет вести себя погода во второй половине апреля
Во второй половине апреля температура воздуха постепенно будет расти, ночные температуры окажутся от 10 до 13 градусов, а вот дневные – от 20 до 25 градусов, сказала Ахба."Резких перепадов температуры во второй половине мы не отмечаем. Осадки уже не будут такими интенсивными и продолжительными, как в первой половине апреля. С 19 на 20 апреля пойдет дождик, но он будет кратковременным. Затем погода установится, будет тепло. В целом, вторая половина апреля будет теплой и с меньшими осадками", – заключила метеоролог.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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Ахба рассказала, как будет вести себя погода во второй половине апреля

10:20 15.04.2022 (обновлено: 10:21 15.04.2022)
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Ахба рассказала, как будет вести себя погода во второй половине апреля
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В первой половине апреля в Абхазии погода выдалась дождливой. Чего ожидать после 15 апреля, установится ли теплая погода, своим прогнозом погоды в эфире радио Sputnik поделилась метеоролог Лариса Ахба.
Во второй половине апреля температура воздуха постепенно будет расти, ночные температуры окажутся от 10 до 13 градусов, а вот дневные – от 20 до 25 градусов, сказала Ахба.
"Резких перепадов температуры во второй половине мы не отмечаем. Осадки уже не будут такими интенсивными и продолжительными, как в первой половине апреля. С 19 на 20 апреля пойдет дождик, но он будет кратковременным. Затем погода установится, будет тепло. В целом, вторая половина апреля будет теплой и с меньшими осадками", – заключила метеоролог.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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