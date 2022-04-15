https://sputnik-abkhazia.ru/20220415/akhba-rasskazala-kak-budet-vesti-sebya-pogoda-vo-vtoroy-polovine-aprelya---1038665044.html

Ахба рассказала, как будет вести себя погода во второй половине апреля

Ахба рассказала, как будет вести себя погода во второй половине апреля

В первой половине апреля в Абхазии погода выдалась дождливой. Чего ожидать после 15 апреля, установится ли теплая погода, своим прогнозом погоды в эфире радио... 15.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-15T10:20+0300

2022-04-15T10:20+0300

2022-04-15T10:21+0300

радио

подкасты

прогнозы

погода в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/0f/1038665018_0:15:2520:1433_1920x0_80_0_0_1505d474301b40c4df4a6b054ffed093.jpg

Ахба рассказала, как будет вести себя погода во второй половине апреля Ахба рассказала, как будет вести себя погода во второй половине апреля

Во второй половине апреля температура воздуха постепенно будет расти, ночные температуры окажутся от 10 до 13 градусов, а вот дневные – от 20 до 25 градусов, сказала Ахба."Резких перепадов температуры во второй половине мы не отмечаем. Осадки уже не будут такими интенсивными и продолжительными, как в первой половине апреля. С 19 на 20 апреля пойдет дождик, но он будет кратковременным. Затем погода установится, будет тепло. В целом, вторая половина апреля будет теплой и с меньшими осадками", – заключила метеоролог.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты, прогнозы, погода в абхазии, аудио