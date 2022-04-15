https://sputnik-abkhazia.ru/20220415/armeniya-nachala-platit-za-rossiyskiy-gaz-v-rublyakh-1038665197.html

Армения начала платить за российский газ в рублях

Армения начала платить за российский газ в рублях

В конце марта Владимир Путин подписал указ, устанавливающий оплату за российский газ в рублях для недружественных стран. Армения не присоединялась к... 15.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-15T09:18+0300

2022-04-15T09:18+0300

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СУХУМ, 15 апр – Sputnik. Армения перешла на оплату российского газа в рублях, следует из интервью министра экономики республики Вагана Керобяна РБК.При этом, он уточнил, что ценообразование происходит в долларах, но оплата осуществляется в рублях."Действительно, контракт "Газпрома" на поставку газа в Армению уже несколько лет позволяет платить за газ в рублях, и эта возможность используется", – подтвердил агентству официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.Россия с 1 апреля ввела новую систему расчетов за природный газ. Согласно указу президента Владимира Путина, иностранным покупателям нужно открывать рублевые счета в российских банках для оплаты поставок.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/belorussiya-perekhodit-na-rubli-v-raschetakh-za-rossiyskiy-gaz-s-aprelya-1038501948.html

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