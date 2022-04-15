https://sputnik-abkhazia.ru/20220415/armeniya-nachala-platit-za-rossiyskiy-gaz-v-rublyakh-1038665197.html
Армения начала платить за российский газ в рублях
Армения начала платить за российский газ в рублях
В конце марта Владимир Путин подписал указ, устанавливающий оплату за российский газ в рублях для недружественных стран. Армения не присоединялась к... 15.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-15T09:18+0300
2022-04-15T09:18+0300
2022-04-15T10:04+0300
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СУХУМ, 15 апр – Sputnik. Армения перешла на оплату российского газа в рублях, следует из интервью министра экономики республики Вагана Керобяна РБК.При этом, он уточнил, что ценообразование происходит в долларах, но оплата осуществляется в рублях."Действительно, контракт "Газпрома" на поставку газа в Армению уже несколько лет позволяет платить за газ в рублях, и эта возможность используется", – подтвердил агентству официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.Россия с 1 апреля ввела новую систему расчетов за природный газ. Согласно указу президента Владимира Путина, иностранным покупателям нужно открывать рублевые счета в российских банках для оплаты поставок.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/belorussiya-perekhodit-na-rubli-v-raschetakh-za-rossiyskiy-gaz-s-aprelya-1038501948.html
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россия, армения, газ, рубль, новости, валюта
Армения начала платить за российский газ в рублях
09:18 15.04.2022 (обновлено: 10:04 15.04.2022)
В конце марта Владимир Путин подписал указ, устанавливающий оплату за российский газ в рублях для недружественных стран. Армения не присоединялась к антироссийским санкциям. Однако еще месяц назад армянская сторона сообщала о переговорах с Россией по расчетам в рублях.
СУХУМ, 15 апр – Sputnik.
Армения перешла на оплату российского газа в рублях, следует из интервью министра экономики республики Вагана Керобяна РБК
.
"Нужно двигаться к национальным валютам. ... Насколько я знаю, последние несколько платежей были именно в рублях, но по соответствующему курсу", – заявил Керобян.
При этом, он уточнил, что ценообразование происходит в долларах, но оплата осуществляется в рублях.
"Действительно, контракт "Газпрома" на поставку газа в Армению уже несколько лет позволяет платить за газ в рублях, и эта возможность используется", – подтвердил агентству официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.
Россия с 1 апреля ввела новую систему расчетов за природный газ. Согласно указу президента Владимира Путина, иностранным покупателям нужно открывать рублевые счета в российских банках для оплаты поставок.