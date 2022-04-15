https://sputnik-abkhazia.ru/20220415/bolee-20-obrascheniy-postupilo-v-apparat-detskogo-ombudsmena-s-iyunya-1038667857.html

Более 20 обращений поступило в Аппарат детского омбудсмена с июня

Более 20 обращений поступило в Аппарат детского омбудсмена с июня

Институт уполномоченного по правам ребенка был создан в Абхазии в июне 2021 года, его возглавила директор Культурно-благотворительного фонда "Ашана" Мактина... 15.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-15T11:34+0300

2022-04-15T11:34+0300

2022-04-15T11:50+0300

в абхазии

новости

детский омбудсмен

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102065/94/1020659463_0:236:3869:2412_1920x0_80_0_0_ab565dd724ae37f99f4e3410b5441739.jpg

СУХУМ, 15 апр – Sputnik. В Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Абхазии поступило более 20 частных обращений, над которыми ведется работа, сообщила в интервью радио Sputnik детский омбудсмен Мактина Джинджолия.Накануне президент Абхазии Аслан Бжания принял Мактину Джинджолия, главной целью встречи был отчет о деятельности Аппарата уполномоченного по правам ребенка с июня 2021 по март 2022 года. Представленный омбудсменом документ содержал информацию о том, сколько было обращений, какие актуальные проблемы в сфере защиты прав и интересов детей.В числе приоритетных направлений работы Аппарата детский омбудсмен назвала мониторинг законодательства в сфере прав детей, взаимодействие с органами опеки и попечительства, лоббирование изменения структуры подведомствования органов опеки и попечительства, повышение пособий для детей с инвалидностью, просветительская работа в сфере защиты прав детей, создание временного кризисного центра для содержания детей, находящихся без должного присмотра.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220323/razrabotan-proekt-edinogo-polozheniya-ob-otdele-opeki-i-popechitelstva-v-abkhazii-1038269013.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, детский омбудсмен, абхазия