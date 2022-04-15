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Более 20 обращений поступило в Аппарат детского омбудсмена с июня
Более 20 обращений поступило в Аппарат детского омбудсмена с июня
Институт уполномоченного по правам ребенка был создан в Абхазии в июне 2021 года, его возглавила директор Культурно-благотворительного фонда "Ашана" Мактина... 15.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-15T11:34+0300
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СУХУМ, 15 апр – Sputnik. В Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Абхазии поступило более 20 частных обращений, над которыми ведется работа, сообщила в интервью радио Sputnik детский омбудсмен Мактина Джинджолия.Накануне президент Абхазии Аслан Бжания принял Мактину Джинджолия, главной целью встречи был отчет о деятельности Аппарата уполномоченного по правам ребенка с июня 2021 по март 2022 года. Представленный омбудсменом документ содержал информацию о том, сколько было обращений, какие актуальные проблемы в сфере защиты прав и интересов детей.В числе приоритетных направлений работы Аппарата детский омбудсмен назвала мониторинг законодательства в сфере прав детей, взаимодействие с органами опеки и попечительства, лоббирование изменения структуры подведомствования органов опеки и попечительства, повышение пособий для детей с инвалидностью, просветительская работа в сфере защиты прав детей, создание временного кризисного центра для содержания детей, находящихся без должного присмотра.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220323/razrabotan-proekt-edinogo-polozheniya-ob-otdele-opeki-i-popechitelstva-v-abkhazii-1038269013.html
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Более 20 обращений поступило в Аппарат детского омбудсмена с июня
11:34 15.04.2022 (обновлено: 11:50 15.04.2022)
Институт уполномоченного по правам ребенка был создан в Абхазии в июне 2021 года, его возглавила директор Культурно-благотворительного фонда "Ашана" Мактина Джинджолия.
СУХУМ, 15 апр – Sputnik. В Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Абхазии поступило более 20 частных обращений, над которыми ведется работа, сообщила в интервью радио Sputnik детский омбудсмен Мактина Джинджолия.
Накануне президент Абхазии Аслан Бжания принял Мактину Джинджолия, главной целью встречи был отчет о деятельности Аппарата уполномоченного по правам ребенка с июня 2021 по март 2022 года. Представленный омбудсменом документ содержал информацию о том, сколько было обращений, какие актуальные проблемы в сфере защиты прав и интересов детей.
"Президент оценил отчет положительно, сказал, что подробно изучит документ. Он обещал органу поддержку и содействие для полноценного функционирования", – отметила Джинджолия.
В числе приоритетных направлений работы Аппарата детский омбудсмен назвала мониторинг законодательства в сфере прав детей, взаимодействие с органами опеки и попечительства, лоббирование изменения структуры подведомствования органов опеки и попечительства, повышение пособий для детей с инвалидностью, просветительская работа в сфере защиты прав детей, создание временного кризисного центра для содержания детей, находящихся без должного присмотра.