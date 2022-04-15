https://sputnik-abkhazia.ru/20220415/kove-poobeschal-okazat-podderzhku-kulturnym-meropriyatiyam-v-selakh-i-gorodakh-1038676913.html

Кове пообещал оказать поддержку культурным мероприятиям в городах и селах

Кове пообещал оказать поддержку культурным мероприятиям в городах и селах

Экс-глава внешнеполитического ведомства Абхазии Даур Кове был назначен министром культуры в начале апреля. 15.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-15T17:57+0300

2022-04-15T17:57+0300

2022-04-15T18:21+0300

в абхазии

культура

новости

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СУХУМ, 15 апр – Sputnik. Министр культуры Даур Кове встретился с заведующими и начальниками отделов культуры городов и районов Абхазии и обсудил с ними реализацию проектов и совместных планов.Кове отметил важность тесного взаимодействия районных и городских отделов культуры для выстраивания дальнейшей схемы сотрудничества и выразил готовность оказать всяческую поддержку в проведении мероприятий в селах и городах. На встрече было предложено организовать обменные концерты районных творческих коллективов в городах республики. Эта и другие озвученные идеи нашли поддержку министра. Участники встречи договорились в ближайшее время встретиться для обсуждения предложенных проектов с целью их реализации.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220407/daur-kove-rasskazal-o-planakh-na-postu-ministra-kultury-1038532127.html

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