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Кове пообещал оказать поддержку культурным мероприятиям в городах и селах
Кове пообещал оказать поддержку культурным мероприятиям в городах и селах
Экс-глава внешнеполитического ведомства Абхазии Даур Кове был назначен министром культуры в начале апреля. 15.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-15T17:57+0300
2022-04-15T17:57+0300
2022-04-15T18:21+0300
в абхазии
культура
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СУХУМ, 15 апр – Sputnik. Министр культуры Даур Кове встретился с заведующими и начальниками отделов культуры городов и районов Абхазии и обсудил с ними реализацию проектов и совместных планов.Кове отметил важность тесного взаимодействия районных и городских отделов культуры для выстраивания дальнейшей схемы сотрудничества и выразил готовность оказать всяческую поддержку в проведении мероприятий в селах и городах. На встрече было предложено организовать обменные концерты районных творческих коллективов в городах республики. Эта и другие озвученные идеи нашли поддержку министра. Участники встречи договорились в ближайшее время встретиться для обсуждения предложенных проектов с целью их реализации.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220407/daur-kove-rasskazal-o-planakh-na-postu-ministra-kultury-1038532127.html
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культура, новости
Кове пообещал оказать поддержку культурным мероприятиям в городах и селах
17:57 15.04.2022 (обновлено: 18:21 15.04.2022)
Экс-глава внешнеполитического ведомства Абхазии Даур Кове был назначен министром культуры в начале апреля.
СУХУМ, 15 апр – Sputnik
. Министр культуры Даур Кове встретился
с заведующими и начальниками отделов культуры городов и районов Абхазии и обсудил с ними реализацию проектов и совместных планов.
Кове отметил важность тесного взаимодействия районных и городских отделов культуры для выстраивания дальнейшей схемы сотрудничества и выразил готовность оказать всяческую поддержку в проведении мероприятий в селах и городах.
На встрече было предложено организовать обменные концерты районных творческих коллективов в городах республики. Эта и другие озвученные идеи нашли поддержку министра.
Участники встречи договорились в ближайшее время встретиться для обсуждения предложенных проектов с целью их реализации.