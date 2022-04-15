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Прогноз погоды в Абхазии на выходные 16 и 17 марта
Прогноз погоды в Абхазии на выходные 16 и 17 марта
В предстоящие выходные погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать как южный отрог антициклона с северо-запада, так и циклон с теплыми массами... 15.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-15T14:33+0300
2022-04-15T14:33+0300
2022-04-15T14:49+0300
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СУХУМ, 15 апр – Sputnik. В выходные дни, 16 и 17 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, местами туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +17°С до +22°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.
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новости, погода в абхазии, весна, климат, дождь, туман
Прогноз погоды в Абхазии на выходные 16 и 17 марта
14:33 15.04.2022 (обновлено: 14:49 15.04.2022)
В предстоящие выходные погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать как южный отрог антициклона с северо-запада, так и циклон с теплыми массами воздуха.
СУХУМ, 15 апр – Sputnik. В выходные дни, 16 и 17 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, местами туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +17°С до +22°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 50-70%.