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Прогноз погоды в Абхазии на выходные 16 и 17 марта

Прогноз погоды в Абхазии на выходные 16 и 17 марта

В предстоящие выходные погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать как южный отрог антициклона с северо-запада, так и циклон с теплыми массами... 15.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-15T14:33+0300

2022-04-15T14:33+0300

2022-04-15T14:49+0300

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СУХУМ, 15 апр – Sputnik. В выходные дни, 16 и 17 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, местами туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +17°С до +22°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, погода в абхазии, весна, климат, дождь, туман