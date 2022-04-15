https://sputnik-abkhazia.ru/20220415/rossiya-prigrozila-narastit-raketnye-udary-po-kievu-v-sluchae-atak-na-ee-territoriyu-1038667012.html

Россия пригрозила нарастить ракетные удары по Киеву в случае атак на ее территорию

Россия пригрозила нарастить ракетные удары по Киеву в случае атак на ее территорию

С начала российской военной спецоперации украинские боевики не раз устраивали диверсии в приграничных областях России. 15.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-15T10:44+0300

2022-04-15T10:44+0300

2022-04-15T10:51+0300

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СУХУМ, 15 апр – Sputnik. Количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в случае совершения киевским режимом террористических атак или диверсий на территории России, заявил официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков во время утреннего брифинга.Он сообщил о том, что минувшей ночью высокоточными "Калибрами" был нанесен удар по военному объекту на окраине Киева. До сих пор российская армия воздерживалась от ракетных ударов на территории украинской столицы. Москва уже предупреждала о том, что будет наносить ракетные удары по военным объектам в Киеве в ответ на диверсии и атаки террористического характера на российской территории, предпринятые ВСУ. С начала российской военной спецоперации ВСУ не раз устраивали диверсии в приграничных областях России. Так, 29 марта украинские боевики нанесли удар ракетами "Точка-У" по Белгородской области, из-за чего на складе, развернутом в месте временной дислокации воинской части, начались взрывы и пожар, пострадали восемь человек. Три дня спустя, 1 апреля, два украинских вертолета вторглись на территорию России и обстреляли нефтебазу в Белгороде, а затем — типографию в промпарке "Северный". Также со стороны Украины был обстрелян из минометов пограничный пост в районе населенного пункта Елизаветовка Курской области.С 11 апреля Россия ввела желтый уровень террористической опасности в пяти регионах, граничащих с Украиной: Курской, Белгородской, Брянской, Воронежской областях и Краснодарском крае. Решение было принято в связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/moskva-dopustila-udary-po-kievu-v-sluchae-diversiy-vsu-na-territorii-rossii-1038641958.html

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