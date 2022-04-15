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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220415/rossiya-prigrozila-narastit-raketnye-udary-po-kievu-v-sluchae-atak-na-ee-territoriyu-1038667012.html
Россия пригрозила нарастить ракетные удары по Киеву в случае атак на ее территорию
Россия пригрозила нарастить ракетные удары по Киеву в случае атак на ее территорию
С начала российской военной спецоперации украинские боевики не раз устраивали диверсии в приграничных областях России. 15.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-15T10:44+0300
2022-04-15T10:51+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 15 апр – Sputnik. Количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в случае совершения киевским режимом террористических атак или диверсий на территории России, заявил официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков во время утреннего брифинга.Он сообщил о том, что минувшей ночью высокоточными "Калибрами" был нанесен удар по военному объекту на окраине Киева. До сих пор российская армия воздерживалась от ракетных ударов на территории украинской столицы. Москва уже предупреждала о том, что будет наносить ракетные удары по военным объектам в Киеве в ответ на диверсии и атаки террористического характера на российской территории, предпринятые ВСУ. С начала российской военной спецоперации ВСУ не раз устраивали диверсии в приграничных областях России. Так, 29 марта украинские боевики нанесли удар ракетами "Точка-У" по Белгородской области, из-за чего на складе, развернутом в месте временной дислокации воинской части, начались взрывы и пожар, пострадали восемь человек. Три дня спустя, 1 апреля, два украинских вертолета вторглись на территорию России и обстреляли нефтебазу в Белгороде, а затем — типографию в промпарке "Северный". Также со стороны Украины был обстрелян из минометов пограничный пост в районе населенного пункта Елизаветовка Курской области.С 11 апреля Россия ввела желтый уровень террористической опасности в пяти регионах, граничащих с Украиной: Курской, Белгородской, Брянской, Воронежской областях и Краснодарском крае. Решение было принято в связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/moskva-dopustila-udary-po-kievu-v-sluchae-diversiy-vsu-na-territorii-rossii-1038641958.html
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Россия пригрозила нарастить ракетные удары по Киеву в случае атак на ее территорию

10:44 15.04.2022 (обновлено: 10:51 15.04.2022)
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРСЗО "Град" НМ ДНР в районе села Новотроицкое
РСЗО Град НМ ДНР в районе села Новотроицкое - Sputnik Абхазия, 1920, 15.04.2022
© Sputnik / Илья Питалев
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С начала российской военной спецоперации украинские боевики не раз устраивали диверсии в приграничных областях России.
СУХУМ, 15 апр – Sputnik. Количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в случае совершения киевским режимом террористических атак или диверсий на территории России, заявил официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков во время утреннего брифинга.
Он сообщил о том, что минувшей ночью высокоточными "Калибрами" был нанесен удар по военному объекту на окраине Киева. До сих пор российская армия воздерживалась от ракетных ударов на территории украинской столицы.

"В результате удара по Жулянскому машиностроительному заводу "Визар" уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет", – уточнил генерал.

Москва уже предупреждала о том, что будет наносить ракетные удары по военным объектам в Киеве в ответ на диверсии и атаки террористического характера на российской территории, предпринятые ВСУ.
На снимке изображен почти безлюдный центр украинской столицы Киев - Sputnik Абхазия, 1920, 13.04.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Москва допустила удары по Киеву в случае диверсий ВСУ на территории России
13 апреля, 20:40
С начала российской военной спецоперации ВСУ не раз устраивали диверсии в приграничных областях России. Так, 29 марта украинские боевики нанесли удар ракетами "Точка-У" по Белгородской области, из-за чего на складе, развернутом в месте временной дислокации воинской части, начались взрывы и пожар, пострадали восемь человек. Три дня спустя, 1 апреля, два украинских вертолета вторглись на территорию России и обстреляли нефтебазу в Белгороде, а затем — типографию в промпарке "Северный". Также со стороны Украины был обстрелян из минометов пограничный пост в районе населенного пункта Елизаветовка Курской области.
С 11 апреля Россия ввела желтый уровень террористической опасности в пяти регионах, граничащих с Украиной: Курской, Белгородской, Брянской, Воронежской областях и Краснодарском крае. Решение было принято в связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов.
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