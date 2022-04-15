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Российские ракетные войска и артиллерия поразили более 200 военных объектов ВСУ
Российские ракетные войска и артиллерия поразили более 200 военных объектов ВСУ
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию по демилитаризации Украины. 15.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-15T20:38+0300
2022-04-15T20:38+0300
2022-04-15T20:38+0300
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СУХУМ, 15 апр - Sputnik. Ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли поражение 217-ти военным объектам Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Среди пораженных целей 15 пунктов управления подразделений украинских войск, а также 201 опорный пункт и районы сосредоточения живой силы, уточнил он.В течение дня российская авиация уничтожила еще шесть украинских военных объектов, а высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 10 объектов противника.Всего с начала проведения специальной военной операции, по данным Минобороны РФ, уничтожены потери ВСУ состявляют: 132 самолета, 105 вертолетов, 245 зенитных ракетных комплексов, 457 беспилотников, 2224 танка и других боевых бронированных машин, 251 установка реактивных систем залпового огня, 971 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2123 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220415/v-sovfede-zayavili-o-skorom-zavershenii-voennoy-fazy-spetsoperatsii-na-ukraine-1038670286.html
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россия, украина, новости
Российские ракетные войска и артиллерия поразили более 200 военных объектов ВСУ
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию по демилитаризации Украины.
СУХУМ, 15 апр - Sputnik.
Ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли поражение 217-ти военным объектам Украины, сообщил
официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Среди пораженных целей 15 пунктов управления подразделений украинских войск, а также 201 опорный пункт и районы сосредоточения живой силы, уточнил он.
В течение дня российская авиация уничтожила еще шесть украинских военных объектов, а высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 10 объектов противника.
Всего с начала проведения специальной военной операции, по данным Минобороны РФ, уничтожены потери ВСУ состявляют: 132 самолета, 105 вертолетов, 245 зенитных ракетных комплексов, 457 беспилотников, 2224 танка и других боевых бронированных машин, 251 установка реактивных систем залпового огня, 971 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2123 единицы специальной военной автомобильной техники.