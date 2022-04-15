https://sputnik-abkhazia.ru/20220415/tarif-na-povyshenie-kak-izmenyatsya-tseny-na-elektrichestvo-1038677441.html

Тариф на повышение: как изменятся цены на электричество

Тариф на повышение: как изменятся цены на электричество

Кабмин Абхазии утвердил новые тарифы для физических и юридических лиц за потребленную электроэнергию с 1 июля. 15.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-15T18:46+0300

2022-04-15T18:46+0300

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Тарифы вырастут примерно в два раза для физических лиц и чуть больше для юридических. Для организаций и учреждений тарифы фиксированные. Что касается населения, то здесь предусмотрена оплата как по счетчику, так и по нормативу. Абоненты, у которых стоят счетчики, платят 70 копеек за киловатт-час в пределах утвержденной соцнормы, за потребленную свыше этого объема электроэнергию - 90 копеек. Абоненты без приборов учета будут платить 90 копеек за киловатт-час по установленному нормативу. Повышение цен на электроэнергию будет происходить поэтапно в течение пяти лет. В 2026 году тариф превысит 2 рубля для достижения "экономически обоснованного" уровня.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/ozgan-o-povyshenii-tarifov-na-svet-budem-bez-elektrichestva-esli-ne-izmenim-situatsiyu--1038652360.html

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мультимедиа, инфографика, проблемы энергетической отрасли в абхазии, свет, электричество