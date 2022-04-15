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Тариф на повышение: как изменятся цены на электричество
Тариф на повышение: как изменятся цены на электричество
Кабмин Абхазии утвердил новые тарифы для физических и юридических лиц за потребленную электроэнергию с 1 июля. 15.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-15T18:46+0300
2022-04-15T18:46+0300
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Тарифы вырастут примерно в два раза для физических лиц и чуть больше для юридических. Для организаций и учреждений тарифы фиксированные. Что касается населения, то здесь предусмотрена оплата как по счетчику, так и по нормативу. Абоненты, у которых стоят счетчики, платят 70 копеек за киловатт-час в пределах утвержденной соцнормы, за потребленную свыше этого объема электроэнергию - 90 копеек. Абоненты без приборов учета будут платить 90 копеек за киловатт-час по установленному нормативу. Повышение цен на электроэнергию будет происходить поэтапно в течение пяти лет. В 2026 году тариф превысит 2 рубля для достижения "экономически обоснованного" уровня.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/ozgan-o-povyshenii-tarifov-na-svet-budem-bez-elektrichestva-esli-ne-izmenim-situatsiyu--1038652360.html
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мультимедиа, инфографика, проблемы энергетической отрасли в абхазии, свет, электричество
Тариф на повышение: как изменятся цены на электричество
18:46 15.04.2022 (обновлено: 18:57 15.04.2022)
Кабмин Абхазии утвердил новые тарифы для физических и юридических лиц за потребленную электроэнергию с 1 июля.
Тарифы вырастут примерно в два раза для физических лиц и чуть больше для юридических.
Для организаций и учреждений тарифы фиксированные. Что касается населения, то здесь предусмотрена оплата как по счетчику, так и по нормативу. Абоненты, у которых стоят счетчики, платят 70 копеек за киловатт-час в пределах утвержденной соцнормы, за потребленную свыше этого объема электроэнергию - 90 копеек. Абоненты без приборов учета будут платить 90 копеек за киловатт-час по установленному нормативу
.
Повышение цен на электроэнергию будет происходить поэтапно в течение пяти лет. В 2026 году тариф превысит 2 рубля для достижения "экономически обоснованного" уровня.