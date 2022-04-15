https://sputnik-abkhazia.ru/20220415/volodin-pozdravil-lashu-ashuba-s-izbraniem-na-post-cpikera-parlamenta-abkhazii-1038669273.html

Володин поздравил Лашу Ашуба с избранием на пост cпикера Парламента Абхазии

Володин поздравил Лашу Ашуба с избранием на пост cпикера Парламента Абхазии

Ашуба был избран спикером Народного Собрания Абхазии по итогам тайного голосования на первом заседании седьмого созыва Парламента 12 апреля. 15.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-15T12:14+0300

2022-04-15T12:14+0300

2022-04-15T12:28+0300

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СУХУМ, 15 апр – Sputnik. Председатель Госдумы Российской Федерации Вячеслав Володин поздравил Лашу Ашуба с избранием на пост спикера Народного Собрания Абхазии и пригласил его посетить Россию с рабочей поездкой. Об этом сообщается на сайте абхазского Парламента.Володин пригласил своего абхазского коллегу посетить Россию с официальным визитом в целях развития российско-абхазского межпарламентского сотрудничества.Ашуба был избран спикером Народного Собрания Абхазии по итогам тайного голосования на первом заседании седьмого созыва Парламента, прошедшего 12 апреля. За его кандидатуру проголосовали все 33 депутата.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/biografiya-lasha-ashuba-1038614072.html

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новости, лаша ашуба, народное собрание абхазии, парламент, вячеслав володин