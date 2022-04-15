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https://sputnik-abkhazia.ru/20220415/volodin-pozdravil-lashu-ashuba-s-izbraniem-na-post-cpikera-parlamenta-abkhazii-1038669273.html
Володин поздравил Лашу Ашуба с избранием на пост cпикера Парламента Абхазии
Володин поздравил Лашу Ашуба с избранием на пост cпикера Парламента Абхазии
Ашуба был избран спикером Народного Собрания Абхазии по итогам тайного голосования на первом заседании седьмого созыва Парламента 12 апреля. 15.04.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 15 апр – Sputnik. Председатель Госдумы Российской Федерации Вячеслав Володин поздравил Лашу Ашуба с избранием на пост спикера Народного Собрания Абхазии и пригласил его посетить Россию с рабочей поездкой. Об этом сообщается на сайте абхазского Парламента.Володин пригласил своего абхазского коллегу посетить Россию с официальным визитом в целях развития российско-абхазского межпарламентского сотрудничества.Ашуба был избран спикером Народного Собрания Абхазии по итогам тайного голосования на первом заседании седьмого созыва Парламента, прошедшего 12 апреля. За его кандидатуру проголосовали все 33 депутата.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/biografiya-lasha-ashuba-1038614072.html
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новости, лаша ашуба, народное собрание абхазии, парламент, вячеслав володин

Володин поздравил Лашу Ашуба с избранием на пост cпикера Парламента Абхазии

12:14 15.04.2022 (обновлено: 12:28 15.04.2022)
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Ашуба был избран спикером Народного Собрания Абхазии по итогам тайного голосования на первом заседании седьмого созыва Парламента 12 апреля.
СУХУМ, 15 апр – Sputnik. Председатель Госдумы Российской Федерации Вячеслав Володин поздравил Лашу Ашуба с избранием на пост спикера Народного Собрания Абхазии и пригласил его посетить Россию с рабочей поездкой. Об этом сообщается на сайте абхазского Парламента.

"Поздравляю Вас с избранием спикером Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия. Желаю Вам успехов в работе", – отмечается, в частности, в поздравлении.

Володин пригласил своего абхазского коллегу посетить Россию с официальным визитом в целях развития российско-абхазского межпарламентского сотрудничества.
Ашуба был избран спикером Народного Собрания Абхазии по итогам тайного голосования на первом заседании седьмого созыва Парламента, прошедшего 12 апреля. За его кандидатуру проголосовали все 33 депутата.
Лаша Ашуба - Sputnik Абхазия, 1920, 12.04.2022
В Абхазии
Биография Лаши Ашуба
12 апреля, 14:31
В Абхазии
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