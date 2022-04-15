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Володин поздравил Лашу Ашуба с избранием на пост cпикера Парламента Абхазии
Володин поздравил Лашу Ашуба с избранием на пост cпикера Парламента Абхазии
Ашуба был избран спикером Народного Собрания Абхазии по итогам тайного голосования на первом заседании седьмого созыва Парламента 12 апреля. 15.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-15T12:14+0300
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СУХУМ, 15 апр – Sputnik. Председатель Госдумы Российской Федерации Вячеслав Володин поздравил Лашу Ашуба с избранием на пост спикера Народного Собрания Абхазии и пригласил его посетить Россию с рабочей поездкой. Об этом сообщается на сайте абхазского Парламента.Володин пригласил своего абхазского коллегу посетить Россию с официальным визитом в целях развития российско-абхазского межпарламентского сотрудничества.Ашуба был избран спикером Народного Собрания Абхазии по итогам тайного голосования на первом заседании седьмого созыва Парламента, прошедшего 12 апреля. За его кандидатуру проголосовали все 33 депутата.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/biografiya-lasha-ashuba-1038614072.html
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Володин поздравил Лашу Ашуба с избранием на пост cпикера Парламента Абхазии
12:14 15.04.2022 (обновлено: 12:28 15.04.2022)
Ашуба был избран спикером Народного Собрания Абхазии по итогам тайного голосования на первом заседании седьмого созыва Парламента 12 апреля.
СУХУМ, 15 апр – Sputnik.
Председатель Госдумы Российской Федерации Вячеслав Володин поздравил Лашу Ашуба с избранием на пост спикера Народного Собрания Абхазии и пригласил его посетить Россию с рабочей поездкой. Об этом сообщается
на сайте абхазского Парламента.
"Поздравляю Вас с избранием спикером Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия. Желаю Вам успехов в работе", – отмечается, в частности, в поздравлении.
Володин пригласил своего абхазского коллегу посетить Россию с официальным визитом в целях развития российско-абхазского межпарламентского сотрудничества.
Ашуба был избран спикером Народного Собрания Абхазии по итогам тайного голосования на первом заседании седьмого созыва Парламента, прошедшего 12 апреля. За его кандидатуру проголосовали все 33 депутата.