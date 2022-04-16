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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220416/gorodskaya-territoriya-mariupolya-polnostyu-zachischena-ot-boevikov-azova-1038686745.html
Городская территория Мариуполя полностью зачищена от боевиков "Азова"
Городская территория Мариуполя полностью зачищена от боевиков "Азова"
СУХУМ, 16 апр - Sputnik. Вся городская территория Мариуполя полностью зачищена от боевиков нацистского формирования "Азов", иностранных наемников и украинских... 16.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-16T20:33+0300
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СУХУМ, 16 апр - Sputnik. Вся городская территория Мариуполя полностью зачищена от боевиков нацистского формирования "Азов", иностранных наемников и украинских войск, сообщает Минобороны России.Он напомнил, что в Мариуполе на момент его окружения российскими войсками 11 марта находилась группировка общей численностью более восьми тысяч человек. В их числе 36-я отдельная бригада морской пехоты, 109-я бригада территориальной обороны, 503-й отдельный батальон морской пехоты, рота 53-й отдельной механизированной бригады, подразделения 17-й противотанковой бригады, нацистские формирования "Азов", "Айдар", "Правый сектор", подразделения полиции и госпогранслужбы, а также иностранные наемники.В ходе освобождения Мариуполя сдались уже 1464 украинских военнослужащих, и количество сдающихся ежедневно увеличивается, отметил генерал.По свидетельствам сложивших оружие, общая численность укрывшихся на "Азовстали" не превышает 2,5 тысячи человек.Таким образом, на 16 апреля в одном только Мариуполе потери украинской группировки составили более 4000 человек, констатировал Конашенков, отметив, что недавние заявления Зеленского западным СМИ, что с украинской стороны за время операции погибли 2,5 - 3 тысячи военных - "обычная для него ложь".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220416/sideli-zdes-tikho-spokoyno-zhitel-mariupolya-rasskazal-o-pobege-vsu-iz-muzeya--1038684273.html
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Городская территория Мариуполя полностью зачищена от боевиков "Азова"

20:33 16.04.2022 (обновлено: 21:14 16.04.2022)
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПродолжается освобождение Мариуполя
Продолжается освобождение Мариуполя - Sputnik Абхазия, 1920, 16.04.2022
© Sputnik / Илья Питалев
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СУХУМ, 16 апр - Sputnik. Вся городская территория Мариуполя полностью зачищена от боевиков нацистского формирования "Азов", иностранных наемников и украинских войск, сообщает Минобороны России.

"Остатки украинской группировки в настоящий момент полностью заблокированы на территории металлургического комбината "Азовсталь". Единственный их шанс спасти свои жизни – добровольно сложить оружие и сдаться", - заявил во время вечернего брифинга официальный представитель военного ведомства России Игорь Конашенков.

Он напомнил, что в Мариуполе на момент его окружения российскими войсками 11 марта находилась группировка общей численностью более восьми тысяч человек. В их числе 36-я отдельная бригада морской пехоты, 109-я бригада территориальной обороны, 503-й отдельный батальон морской пехоты, рота 53-й отдельной механизированной бригады, подразделения 17-й противотанковой бригады, нацистские формирования "Азов", "Айдар", "Правый сектор", подразделения полиции и госпогранслужбы, а также иностранные наемники.
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В ходе освобождения Мариуполя сдались уже 1464 украинских военнослужащих, и количество сдающихся ежедневно увеличивается, отметил генерал.
По свидетельствам сложивших оружие, общая численность укрывшихся на "Азовстали" не превышает 2,5 тысячи человек.
Таким образом, на 16 апреля в одном только Мариуполе потери украинской группировки составили более 4000 человек, констатировал Конашенков, отметив, что недавние заявления Зеленского западным СМИ, что с украинской стороны за время операции погибли 2,5 - 3 тысячи военных - "обычная для него ложь".
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