https://sputnik-abkhazia.ru/20220416/lvovskiy-sud-otpravil-medvedchuka-pod-arest-bez-vozmozhnosti-vneseniya-zaloga-1038686511.html

Львовский суд отправил Медведчука под арест без возможности внесения залога

Львовский суд отправил Медведчука под арест без возможности внесения залога

В октябре 2021 года Медведчуку было предъявлено подозрение в госизмене и содействии терроризму: по версии следствия, в 2014 году он в сговоре с руководством... 16.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-16T19:35+0300

2022-04-16T19:35+0300

2022-04-16T19:57+0300

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СУХУМ, 16 апр - Sputnik. Украинское издание "Страна.ua" сообщило о том, что суд во Львове отправил под арест главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука без возможности внесения залога.Ранее это же СМИ со ссылкой на генпрокурора сообщало, что офис генпрокурора Украины будет требовать изменения меры пресечения Медведчуку с домашнего ареста на арест без залога.Во вторник, 12 апреля, глава СБУ сообщил о задержании Медведчука по поручению президента Украины Владимира Зеленского. Украинская прокуратура заявляла об исчезновении политика, находившегося под домашним арестом, еще в конце февраля. На этой неделе Марченко обращалась к Зеленскому с требованием освободить мужа, а также попросила турецкого лидера Тайипа Эрдогана оказать помощь в освобождении плененного супруга. Москва заявила, что будет следить за судьбой Медведчука и призвала к этому европейских политиков.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220416/zhena-medvedchuka-obratilas-k-londonu-s-prosboy-obmenyat-plennykh-britantsev-na-ee-muzha-1038683022.html

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