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Львовский суд отправил Медведчука под арест без возможности внесения залога
Львовский суд отправил Медведчука под арест без возможности внесения залога
В октябре 2021 года Медведчуку было предъявлено подозрение в госизмене и содействии терроризму: по версии следствия, в 2014 году он в сговоре с руководством... 16.04.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 16 апр - Sputnik. Украинское издание "Страна.ua" сообщило о том, что суд во Львове отправил под арест главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука без возможности внесения залога.Ранее это же СМИ со ссылкой на генпрокурора сообщало, что офис генпрокурора Украины будет требовать изменения меры пресечения Медведчуку с домашнего ареста на арест без залога.Во вторник, 12 апреля, глава СБУ сообщил о задержании Медведчука по поручению президента Украины Владимира Зеленского. Украинская прокуратура заявляла об исчезновении политика, находившегося под домашним арестом, еще в конце февраля. На этой неделе Марченко обращалась к Зеленскому с требованием освободить мужа, а также попросила турецкого лидера Тайипа Эрдогана оказать помощь в освобождении плененного супруга. Москва заявила, что будет следить за судьбой Медведчука и призвала к этому европейских политиков.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220416/zhena-medvedchuka-obratilas-k-londonu-s-prosboy-obmenyat-plennykh-britantsev-na-ee-muzha-1038683022.html
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Львовский суд отправил Медведчука под арест без возможности внесения залога
19:35 16.04.2022 (обновлено: 19:57 16.04.2022)
В октябре 2021 года Медведчуку было предъявлено подозрение в госизмене и содействии терроризму: по версии следствия, в 2014 году он в сговоре с руководством Украины организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса.
СУХУМ, 16 апр - Sputnik. Украинское издание "Страна.ua" сообщило о том, что суд во Львове отправил под арест главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука без возможности внесения залога.
Ранее это же СМИ со ссылкой на генпрокурора сообщало, что офис генпрокурора Украины будет требовать изменения меры пресечения Медведчуку с домашнего ареста на арест без залога.
"Суд во Львове изменил меру пресечения Виктору Медведчуку. Его отправили под арест без возможности внесения залога", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
Во вторник, 12 апреля, глава СБУ сообщил о задержании Медведчука по поручению президента Украины Владимира Зеленского. Украинская прокуратура заявляла об исчезновении политика, находившегося под домашним арестом, еще в конце февраля. На этой неделе Марченко обращалась к Зеленскому с требованием освободить мужа, а также попросила турецкого лидера Тайипа Эрдогана оказать помощь в освобождении плененного супруга. Москва заявила, что будет следить за судьбой Медведчука и призвала к этому европейских политиков.