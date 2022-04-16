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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220416/nad-odessoy-sbit-ukrainskiy-samolet-s-vooruzheniem-ot-zapadnykh-stran-1038687038.html
Над Одессой сбит украинский самолет с вооружением от западных стран
Над Одессой сбит украинский самолет с вооружением от западных стран
Вооруженные Силы России продолжают проведение специальной военной операции по демилитаризации Украины, ее главной целью в Минобороны РФ назвали освобождение... 16.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-16T21:10+0300
2022-04-16T21:26+0300
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СУХУМ, 16 апр - Sputnik. В районе Одессы сработала российская ПВО, сбив в воздухе украинский военно-транспортный самолет с боевой техникой, сообщил официальный представитель военного ведомства России Игорь Конашенков.По его словам, самолет доставлял крупную партию вооружения, поставленного Украине западными странами.Всего, по данным российского военного ведомства, украинские Вооруженные силы за время спецоперации потеряли 134 самолета.В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования российской армии поражены 15 объектов ВСУ. Оперативно-тактической авиацией за субботу уничтожены 67 районов сосредоточения личного состава и украинской военной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220415/v-sovfede-zayavili-o-skorom-zavershenii-voennoy-fazy-spetsoperatsii-na-ukraine-1038670286.html
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новости, россия, украина, вооружения, армия, самолет

Над Одессой сбит украинский самолет с вооружением от западных стран

21:10 16.04.2022 (обновлено: 21:26 16.04.2022)
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота ракетного комплекса
Работа ракетного комплекса - Sputnik Абхазия, 1920, 16.04.2022
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Вооруженные Силы России продолжают проведение специальной военной операции по демилитаризации Украины, ее главной целью в Минобороны РФ назвали освобождение Донбасса.
СУХУМ, 16 апр - Sputnik. В районе Одессы сработала российская ПВО, сбив в воздухе украинский военно-транспортный самолет с боевой техникой, сообщил официальный представитель военного ведомства России Игорь Конашенков.
По его словам, самолет доставлял крупную партию вооружения, поставленного Украине западными странами.
Всего, по данным российского военного ведомства, украинские Вооруженные силы за время спецоперации потеряли 134 самолета.
В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования российской армии поражены 15 объектов ВСУ. Оперативно-тактической авиацией за субботу уничтожены 67 районов сосредоточения личного состава и украинской военной техники.
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