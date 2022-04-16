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Над Одессой сбит украинский самолет с вооружением от западных стран
Над Одессой сбит украинский самолет с вооружением от западных стран
Вооруженные Силы России продолжают проведение специальной военной операции по демилитаризации Украины, ее главной целью в Минобороны РФ назвали освобождение... 16.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-16T21:10+0300
2022-04-16T21:10+0300
2022-04-16T21:26+0300
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СУХУМ, 16 апр - Sputnik. В районе Одессы сработала российская ПВО, сбив в воздухе украинский военно-транспортный самолет с боевой техникой, сообщил официальный представитель военного ведомства России Игорь Конашенков.По его словам, самолет доставлял крупную партию вооружения, поставленного Украине западными странами.Всего, по данным российского военного ведомства, украинские Вооруженные силы за время спецоперации потеряли 134 самолета.В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования российской армии поражены 15 объектов ВСУ. Оперативно-тактической авиацией за субботу уничтожены 67 районов сосредоточения личного состава и украинской военной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220415/v-sovfede-zayavili-o-skorom-zavershenii-voennoy-fazy-spetsoperatsii-na-ukraine-1038670286.html
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Над Одессой сбит украинский самолет с вооружением от западных стран
21:10 16.04.2022 (обновлено: 21:26 16.04.2022)
Вооруженные Силы России продолжают проведение специальной военной операции по демилитаризации Украины, ее главной целью в Минобороны РФ назвали освобождение Донбасса.
СУХУМ, 16 апр - Sputnik.
В районе Одессы сработала российская ПВО, сбив в воздухе украинский военно-транспортный самолет с боевой техникой, сообщил
официальный представитель военного ведомства России Игорь Конашенков.
По его словам, самолет доставлял крупную партию вооружения, поставленного Украине западными странами.
Всего, по данным российского военного ведомства, украинские Вооруженные силы за время спецоперации потеряли 134 самолета.
В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования российской армии поражены 15 объектов ВСУ. Оперативно-тактической авиацией за субботу уничтожены 67 районов сосредоточения личного состава и украинской военной техники.