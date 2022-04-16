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Первенство и чемпионат Абхазии по боксу открылись в Очамчыре
Первенство и чемпионат Абхазии по боксу открылись в Очамчыре
В соревнованиях принимают участие 120 спортсменов разных возрастов со всех районов республики. 16.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-16T16:55+0300
2022-04-16T16:55+0300
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СУХУМ, 16 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Первенство и чемпионат Абхазии по боксу открылись во дворце спорта в Очамчыре, сообщил Sputnik главный специалист спортивного отдела Госкомитета по делам молодежи и спорту Анзор Твидзба.Анзор Твидзба отметил, что в первенстве и чемпионате Абхазии по боксу принимают участие 120 спортсменов из городов и районов республики 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 годов рождения, которые в течение двух дней поборются за награды соревнований в своих весовых категориях.Главным судьей чемпионата стал судья всероссийской и международной категории Валерьян Арлан. Организатор спортивного мероприятия – Государственный комитет Республики Абхазия по делам молодежи и спорту.
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Первенство и чемпионат Абхазии по боксу открылись в Очамчыре
В соревнованиях принимают участие 120 спортсменов разных возрастов со всех районов республики.
СУХУМ, 16 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Первенство и чемпионат Абхазии по боксу открылись во дворце спорта в Очамчыре, сообщил Sputnik главный специалист спортивного отдела Госкомитета по делам молодежи и спорту Анзор Твидзба.
"В чемпионате Абхазии принимают участие спортсмены 17-19 лет, но исходя из того, что у нас мало таких боксеров, мы подключаем к соревнованиям и первенство, где выступают более юные боксеры. Чемпионат проводится среди взрослых, а первенство между младшими спортсменами", - подчеркнул он.
Анзор Твидзба отметил, что в первенстве и чемпионате Абхазии по боксу принимают участие 120 спортсменов из городов и районов республики 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 годов рождения, которые в течение двух дней поборются за награды соревнований в своих весовых категориях.
Главным судьей чемпионата стал судья всероссийской и международной категории Валерьян Арлан. Организатор спортивного мероприятия – Государственный комитет Республики Абхазия по делам молодежи и спорту.