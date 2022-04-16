https://sputnik-abkhazia.ru/20220416/pervenstvo-i-chempionat-abkhazii-po-boksu-otkrylis-v-ochamchyre-1038684496.html

Первенство и чемпионат Абхазии по боксу открылись в Очамчыре

Первенство и чемпионат Абхазии по боксу открылись в Очамчыре

В соревнованиях принимают участие 120 спортсменов разных возрастов со всех районов республики. 16.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-16T16:55+0300

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СУХУМ, 16 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Первенство и чемпионат Абхазии по боксу открылись во дворце спорта в Очамчыре, сообщил Sputnik главный специалист спортивного отдела Госкомитета по делам молодежи и спорту Анзор Твидзба.Анзор Твидзба отметил, что в первенстве и чемпионате Абхазии по боксу принимают участие 120 спортсменов из городов и районов республики 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 годов рождения, которые в течение двух дней поборются за награды соревнований в своих весовых категориях.Главным судьей чемпионата стал судья всероссийской и международной категории Валерьян Арлан. Организатор спортивного мероприятия – Государственный комитет Республики Абхазия по делам молодежи и спорту.

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