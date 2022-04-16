https://sputnik-abkhazia.ru/20220416/poteri-vsu-sostavlyayut-bolee-20-tysyach-chelovek-zayavilo-minoborony-rossii-1038686883.html

Потери ВСУ составляют более 20 тысяч человек, заявило Минобороны России

Потери ВСУ составляют более 20 тысяч человек, заявило Минобороны России

В недавнем интервью западным СМИ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его армия потеряла до трех тысяч человек за время спецоперации. 16.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-16T20:51+0300

2022-04-16T20:51+0300

2022-04-16T20:53+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 16 апр - Sputnik. С начала спецоперации ВСУ потеряли 23 367 человек, сообщает Минобороны России.Он отметил, что Минобороны скоро опубликует отдельные данные из украинских документов, свидетельствующие о потерях и раскрывающие место гибели и места захоронения погибших.В одном только Мариуполе, городская территория которого уже полностью зачищена от украинских боевиков, ликвидировано больше четырех тысяч человек, подчеркнул российский генерал, приведя в доказательство своих слов свидетельства сдавшихся ВС России военнослужащих ВСУ.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220416/gorodskaya-territoriya-mariupolya-polnostyu-zachischena-ot-boevikov-azova-1038686745.html

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