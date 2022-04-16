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Потери ВСУ составляют более 20 тысяч человек, заявило Минобороны России
Потери ВСУ составляют более 20 тысяч человек, заявило Минобороны России
В недавнем интервью западным СМИ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его армия потеряла до трех тысяч человек за время спецоперации. 16.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-16T20:51+0300
2022-04-16T20:51+0300
2022-04-16T20:53+0300
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СУХУМ, 16 апр - Sputnik. С начала спецоперации ВСУ потеряли 23 367 человек, сообщает Минобороны России.Он отметил, что Минобороны скоро опубликует отдельные данные из украинских документов, свидетельствующие о потерях и раскрывающие место гибели и места захоронения погибших.В одном только Мариуполе, городская территория которого уже полностью зачищена от украинских боевиков, ликвидировано больше четырех тысяч человек, подчеркнул российский генерал, приведя в доказательство своих слов свидетельства сдавшихся ВС России военнослужащих ВСУ.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220416/gorodskaya-territoriya-mariupolya-polnostyu-zachischena-ot-boevikov-azova-1038686745.html
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Потери ВСУ составляют более 20 тысяч человек, заявило Минобороны России
20:51 16.04.2022 (обновлено: 20:53 16.04.2022)
В недавнем интервью западным СМИ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его армия потеряла до трех тысяч человек за время спецоперации.
СУХУМ, 16 апр - Sputnik.
С начала спецоперации ВСУ потеряли 23 367 человек, сообщает
Минобороны России.
"Министерство обороны Российской Федерации располагает достоверными данными об истинных потерях украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наемников, которые Зеленский боится говорить народу Украины. На сегодня безвозвратные потери украинской армии составляют 23 367 человек", - заявил во время вечернего брифинга Официальный представитель военного ведомства России Игорь Конашенков.
Он отметил, что Минобороны скоро опубликует отдельные данные из украинских документов, свидетельствующие о потерях и раскрывающие место гибели и места захоронения погибших.
В одном только Мариуполе, городская территория которого уже полностью зачищена от украинских боевиков, ликвидировано больше четырех тысяч человек, подчеркнул российский генерал, приведя в доказательство своих слов свидетельства сдавшихся ВС России военнослужащих ВСУ.