https://sputnik-abkhazia.ru/20220416/rossiya-zakryla-vezd-dlya-premera-glav-mid-i-minoborony-britanii-1038682162.html

Россия закрыла въезд для премьера, глав МИД и минобороны Британии

Россия закрыла въезд для премьера, глав МИД и минобороны Британии

СУХУМ, 16 апр - Sputnik. Россия ввела ответные персональные санкции против Лондона, включив в "стоп-лист" ключевых членов британского правительства, в том... 16.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-16T12:27+0300

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СУХУМ, 16 апр - Sputnik. Россия ввела ответные персональные санкции против Лондона, включив в "стоп-лист" ключевых членов британского правительства, в том числе премьер-министра страны Бориса Джонсона, главу МИД Элизабет Трасс, министра обороны Бен Уоллеса, сообщается на сайте дипведомства России. В приведенном списке британских подданных, которым отныне закрыт въезд в Россию, значится 13 фамилий, перечень будет расширяться. МИД планирует включить в него британских политиков, которые способствуют "нагнетанию антироссийской истерии, подталкивают "коллективный Запад" к использованию языка угроз в диалоге с Москвой и занимаются бессовестным подстрекательством киевского неонацистского режима".

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