https://sputnik-abkhazia.ru/20220416/rossiya-zakryla-vezd-dlya-premera-glav-mid-i-minoborony-britanii-1038682162.html
Россия закрыла въезд для премьера, глав МИД и минобороны Британии
Россия закрыла въезд для премьера, глав МИД и минобороны Британии
СУХУМ, 16 апр - Sputnik. Россия ввела ответные персональные санкции против Лондона, включив в "стоп-лист" ключевых членов британского правительства, в том... 16.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-16T12:27+0300
2022-04-16T12:27+0300
2022-04-16T12:37+0300
россия
великобритания
новости
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102824/48/1028244879_0:138:1350:897_1920x0_80_0_0_0838fabcc60b534e3169527637796745.jpg
СУХУМ, 16 апр - Sputnik. Россия ввела ответные персональные санкции против Лондона, включив в "стоп-лист" ключевых членов британского правительства, в том числе премьер-министра страны Бориса Джонсона, главу МИД Элизабет Трасс, министра обороны Бен Уоллеса, сообщается на сайте дипведомства России. В приведенном списке британских подданных, которым отныне закрыт въезд в Россию, значится 13 фамилий, перечень будет расширяться. МИД планирует включить в него британских политиков, которые способствуют "нагнетанию антироссийской истерии, подталкивают "коллективный Запад" к использованию языка угроз в диалоге с Москвой и занимаются бессовестным подстрекательством киевского неонацистского режима".
россия
великобритания
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102824/48/1028244879_76:0:1276:900_1920x0_80_0_0_58c14a2bcf57b3f57eab9555d725f3bf.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, великобритания, новости, санкции
Россия закрыла въезд для премьера, глав МИД и минобороны Британии
12:27 16.04.2022 (обновлено: 12:37 16.04.2022) СУХУМ, 16 апр - Sputnik.
Россия ввела ответные персональные санкции против Лондона, включив в "стоп-лист" ключевых членов британского правительства, в том числе премьер-министра страны Бориса Джонсона, главу МИД Элизабет Трасс, министра обороны Бен Уоллеса, сообщается на сайте дипведомства
России.
"В связи с беспрецедентными враждебными действиями правительства Великобритании, выразившимися, в частности, во введении санкций в отношении высших должностных лиц Российской Федерации, принято решение о включении в российский "стоп-лист" ключевых членов британского правительства и ряда политических деятелей", - говорится в заявлении российского МИДа.
В приведенном списке британских подданных, которым отныне закрыт въезд в Россию, значится 13 фамилий, перечень будет расширяться. МИД планирует включить в него британских политиков, которые способствуют "нагнетанию антироссийской истерии, подталкивают "коллективный Запад" к использованию языка угроз в диалоге с Москвой и занимаются бессовестным подстрекательством киевского неонацистского режима".