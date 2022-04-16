Сотрудники наркоконтроля задержали закладчиков метадона в селе Хыпста
18:55 16.04.2022 (обновлено: 19:10 16.04.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Милиция мигалка
© Sputnik / Томас Тхайцук
В отношении задержанных граждан республики возбуждено уголовное дело, они водворены в изолятор временного содержания.
СУХУМ, 16 апр - Sputnik. Сотрудники УКОН МВД задержали в лесном массиве села Хыпста Гудаутского района двух местных жителей, распространявших наркотики путем тайных закладок, сообщается на сайте правоохранительного органа.
По данным МВД, граждане Абхазии Тамаз Бебия, 1979 года рождения, и Бадра Абшилава, 1975 года рождения, реализовывали свой преступный умысел недалеко от республиканской трассы Псоу-Ингур. Сведения о местах закладок мужчины пересылали абоненту под псевдонимом "Таня".
При задержании Абшилава и Бебия в машине под управлением последнего обнаружили 20 небольших заизолированных свертков, в каждом из которых содержалось расфасованное в полиэтиленовые пакеты вещество. Следствием установлено, что злоумышленники по предварительному сговору прибыли на автомобиле в село Куланырхуа, где в лесном массиве путем поднятия "тайной закладки" незаконно приобрели с целью последующего сбыта наркотические средства в особо крупном размере.
При задержании Абшилава и Бебия в машине под управлением последнего обнаружили 20 небольших заизолированных свертков, в каждом из которых содержалось расфасованное в полиэтиленовые пакеты вещество. Следствием установлено, что злоумышленники по предварительному сговору прибыли на автомобиле в село Куланырхуа, где в лесном массиве путем поднятия "тайной закладки" незаконно приобрели с целью последующего сбыта наркотические средства в особо крупном размере.
Таки образом, сотрудники наркоконтроля задержали очередных реализаторов с поличным. Им вменяется два эпизода незаконного приобретения, перевозки, хранения с целью сбыта, а равно сбыт наркотического средства в особо крупном размере, совершенные группой лиц по предварительному сговору.
Уголовное дело, возбужденное в отношении Бебия и Абшилава в соответствии с п. "в" ч. 3 ст. 224 и п. "в" ч. 3 ст. 224, расследует Следственное управление МВД Абхазии. Тамаз Бебия и Бадра Абшилава водворены в изолятор временного содержания.
Отмечается, что ранее эти же лица незаконно приобрели метадон общим весом не менее 5,397 грамм, который в последующем незаконно хранили, перевозили и сбыли путем осуществления двенадцати тайных закладок в лесном массиве села Хыпста.
Восемь тайных закладок с метадоном, которые не дошли до адресата, были обнаружены и изъяты в ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий с участием задержанных.
Восемь тайных закладок с метадоном, которые не дошли до адресата, были обнаружены и изъяты в ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий с участием задержанных.