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https://sputnik-abkhazia.ru/20220416/sotrudniki-narkokontrolya-zaderzhali-zakladchikov-metadona-v-sele-khypsta-1038685761.html
Сотрудники наркоконтроля задержали закладчиков метадона в селе Хыпста
Сотрудники наркоконтроля задержали закладчиков метадона в селе Хыпста
В отношении задержанных граждан республики возбуждено уголовное дело, они водворены в изолятор временного содержания. 16.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-16T18:55+0300
2022-04-16T19:10+0300
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СУХУМ, 16 апр - Sputnik. Сотрудники УКОН МВД задержали в лесном массиве села Хыпста Гудаутского района двух местных жителей, распространявших наркотики путем тайных закладок, сообщается на сайте правоохранительного органа. По данным МВД, граждане Абхазии Тамаз Бебия, 1979 года рождения, и Бадра Абшилава, 1975 года рождения, реализовывали свой преступный умысел недалеко от республиканской трассы Псоу-Ингур. Сведения о местах закладок мужчины пересылали абоненту под псевдонимом "Таня". При задержании Абшилава и Бебия в машине под управлением последнего обнаружили 20 небольших заизолированных свертков, в каждом из которых содержалось расфасованное в полиэтиленовые пакеты вещество. Следствием установлено, что злоумышленники по предварительному сговору прибыли на автомобиле в село Куланырхуа, где в лесном массиве путем поднятия "тайной закладки" незаконно приобрели с целью последующего сбыта наркотические средства в особо крупном размере.Таки образом, сотрудники наркоконтроля задержали очередных реализаторов с поличным. Им вменяется два эпизода незаконного приобретения, перевозки, хранения с целью сбыта, а равно сбыт наркотического средства в особо крупном размере, совершенные группой лиц по предварительному сговору.Уголовное дело, возбужденное в отношении Бебия и Абшилава в соответствии с п. "в" ч. 3 ст. 224 и п. "в" ч. 3 ст. 224, расследует Следственное управление МВД Абхазии. Тамаз Бебия и Бадра Абшилава водворены в изолятор временного содержания.Отмечается, что ранее эти же лица незаконно приобрели метадон общим весом не менее 5,397 грамм, который в последующем незаконно хранили, перевозили и сбыли путем осуществления двенадцати тайных закладок в лесном массиве села Хыпста.Восемь тайных закладок с метадоном, которые не дошли до адресата, были обнаружены и изъяты в ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий с участием задержанных.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/mvd-abkhazii-zaderzhalo-dvukh-zakladchikov-narkotikov-v-agudzere-1038662840.html
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новости, наркотики, гудаутский район, мвд абхазии

Сотрудники наркоконтроля задержали закладчиков метадона в селе Хыпста

18:55 16.04.2022 (обновлено: 19:10 16.04.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Милиция мигалка
Милиция мигалка - Sputnik Абхазия, 1920, 16.04.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В отношении задержанных граждан республики возбуждено уголовное дело, они водворены в изолятор временного содержания.
СУХУМ, 16 апр - Sputnik. Сотрудники УКОН МВД задержали в лесном массиве села Хыпста Гудаутского района двух местных жителей, распространявших наркотики путем тайных закладок, сообщается на сайте правоохранительного органа.
По данным МВД, граждане Абхазии Тамаз Бебия, 1979 года рождения, и Бадра Абшилава, 1975 года рождения, реализовывали свой преступный умысел недалеко от республиканской трассы Псоу-Ингур. Сведения о местах закладок мужчины пересылали абоненту под псевдонимом "Таня".

При задержании Абшилава и Бебия в машине под управлением последнего обнаружили 20 небольших заизолированных свертков, в каждом из которых содержалось расфасованное в полиэтиленовые пакеты вещество. Следствием установлено, что злоумышленники по предварительному сговору прибыли на автомобиле в село Куланырхуа, где в лесном массиве путем поднятия "тайной закладки" незаконно приобрели с целью последующего сбыта наркотические средства в особо крупном размере.
Таки образом, сотрудники наркоконтроля задержали очередных реализаторов с поличным. Им вменяется два эпизода незаконного приобретения, перевозки, хранения с целью сбыта, а равно сбыт наркотического средства в особо крупном размере, совершенные группой лиц по предварительному сговору.
Уголовное дело, возбужденное в отношении Бебия и Абшилава в соответствии с п. "в" ч. 3 ст. 224 и п. "в" ч. 3 ст. 224, расследует Следственное управление МВД Абхазии. Тамаз Бебия и Бадра Абшилава водворены в изолятор временного содержания.
Отмечается, что ранее эти же лица незаконно приобрели метадон общим весом не менее 5,397 грамм, который в последующем незаконно хранили, перевозили и сбыли путем осуществления двенадцати тайных закладок в лесном массиве села Хыпста.

Восемь тайных закладок с метадоном, которые не дошли до адресата, были обнаружены и изъяты в ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий с участием задержанных.
Милиция МВД - Sputnik Абхазия, 1920, 14.04.2022
В Абхазии
МВД Абхазии задержало двух закладчиков наркотиков в Агудзере
14 апреля, 22:12
В Абхазии
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