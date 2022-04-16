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Страны Латинской Америки заставляют ввести антироссийские санкции, заявил Антонов
Страны Латинской Америки заставляют ввести антироссийские санкции, заявил Антонов
После начала российской специальной операции по демилитаризации Украины США и их союзники усилили санкции против России, но многие страны не присоединились к... 16.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-16T08:48+0300
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СУХУМ, 16 апр - Sputnik. В Вашингтоне пытаются угрозами заставить страны Латинской Америки присоединиться к антироссийским санкциям, пренебрегая сопутствующими рисками для региона, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Об этом сообщает РИА Новости.Такое заявление он сделал в ответ на высказывания заместителя госсекретаря Брайана Николса о том, что США ожидают от соседей по западному полушарию соблюдения санкций в отношении России, ее финансовых институтов и частных компаний, связанных с правительством.При этом Антонов отметил, что Вашингтон не беспокоится о вреде санкций для экономического развития стран Латинской Америки, их продовольственной безопасности и социальной стабильности.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/sanktsii-protiv-rossii-vyzvali-nebyvalyy-krizis-na-zapade-zayavil-putin-1038631631.html
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Страны Латинской Америки заставляют ввести антироссийские санкции, заявил Антонов
08:48 16.04.2022 (обновлено: 08:58 16.04.2022)
После начала российской специальной операции по демилитаризации Украины США и их союзники усилили санкции против России, но многие страны не присоединились к ним.
СУХУМ, 16 апр - Sputnik.
В Вашингтоне пытаются угрозами заставить страны Латинской Америки присоединиться к антироссийским санкциям, пренебрегая сопутствующими рисками для региона, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Об этом сообщает РИА Новости
.
Такое заявление он сделал в ответ на высказывания заместителя госсекретаря Брайана Николса о том, что США ожидают от соседей по западному полушарию соблюдения санкций в отношении России, ее финансовых институтов и частных компаний, связанных с правительством.
"Видно, что в госдепе растет раздражение в связи с независимой позицией латиноамериканских государств, которые отказываются подключаться к санкционному "крестовому походу" против России и имеют собственное видение украинского кризиса. Цель подобных заявлений прозаична: запугать своих партнеров угрозами вторичных рестрикций в качестве наказания за неприсоединение к антироссийской кампании", - сказал посол.
При этом Антонов отметил, что Вашингтон не беспокоится о вреде санкций для экономического развития стран Латинской Америки, их продовольственной безопасности и социальной стабильности.