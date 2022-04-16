https://sputnik-abkhazia.ru/20220416/strany-latinskoy-ameriki-zastavlyayut-vvesti-antirossiyskie-sanktsii-zayavil-antonov-1038680063.html

Страны Латинской Америки заставляют ввести антироссийские санкции, заявил Антонов

Страны Латинской Америки заставляют ввести антироссийские санкции, заявил Антонов

После начала российской специальной операции по демилитаризации Украины США и их союзники усилили санкции против России, но многие страны не присоединились к... 16.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-16T08:48+0300

2022-04-16T08:48+0300

2022-04-16T08:58+0300

сша

россия

новости

дипломатия

латинская америка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/09/1038004993_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_97684f4fc4fd386a7495e1de859543c4.jpg

СУХУМ, 16 апр - Sputnik. В Вашингтоне пытаются угрозами заставить страны Латинской Америки присоединиться к антироссийским санкциям, пренебрегая сопутствующими рисками для региона, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Об этом сообщает РИА Новости.Такое заявление он сделал в ответ на высказывания заместителя госсекретаря Брайана Николса о том, что США ожидают от соседей по западному полушарию соблюдения санкций в отношении России, ее финансовых институтов и частных компаний, связанных с правительством.При этом Антонов отметил, что Вашингтон не беспокоится о вреде санкций для экономического развития стран Латинской Америки, их продовольственной безопасности и социальной стабильности.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/sanktsii-protiv-rossii-vyzvali-nebyvalyy-krizis-na-zapade-zayavil-putin-1038631631.html

сша

россия

латинская америка

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сша, россия, новости, дипломатия, латинская америка