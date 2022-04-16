Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220416/vs-rossii-unichtozhili-proizvodstvennye-korpusa-bronetankovogo-zavoda-v-kieve-1038681221.html
ВС России уничтожили производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве
ВС России уничтожили производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве
Накануне Москва предупредила о том, что нарастит масштаб и количество ракетных ударов по военным объектам в Киеве в случае диверсий и террористических атак ВСУ... 16.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-16T11:21+0300
2022-04-16T11:21+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
новости
вооружения
армия
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/10/1038681189_0:29:1832:1060_1920x0_80_0_0_1a4401ee5aba19314ec56ff470bb117f.jpg
СУХУМ, 16 апр - Sputnik. Высокоточным оружием большой дальности уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков во время утреннего брифинга в субботу 16 апреля. Российские войска уничтожили также цеха ремонта военной техники в Николаеве, а средства ПВО сбили в воздухе украинский самолет Су-25 в 15 километрах южнее города Изюм.За минувшую ночь ракетные войска и артиллерия России поразили 811 объектов ВСУ, в том числе: 43 пункта управления подразделений украинских войск, восемь автоколонн с топливом для военной техники, а также 760 районов сосредоточения живой силы.Оперативно-тактической авиацией в течение ночи уничтожены 67 районов сосредоточения личного состава и украинской военной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220415/rossiya-prigrozila-narastit-raketnye-udary-po-kievu-v-sluchae-atak-na-ee-territoriyu-1038667012.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/10/1038681189_190:0:1643:1090_1920x0_80_0_0_db52bef340e06c2ab3b344d6b3dc37e0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, украина, новости, вооружения, армия, министерство обороны рф

ВС России уничтожили производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве

11:21 16.04.2022
© Foto / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоенная техника западного производства, захваченная российскими десантниками на Украине
Военная техника западного производства, захваченная российскими десантниками на Украине - Sputnik Абхазия, 1920, 16.04.2022
© Foto / Министерство обороны РФ
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Накануне Москва предупредила о том, что нарастит масштаб и количество ракетных ударов по военным объектам в Киеве в случае диверсий и террористических атак ВСУ на территории России.
СУХУМ, 16 апр - Sputnik. Высокоточным оружием большой дальности уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков во время утреннего брифинга в субботу 16 апреля.
Российские войска уничтожили также цеха ремонта военной техники в Николаеве, а средства ПВО сбили в воздухе украинский самолет Су-25 в 15 километрах южнее города Изюм.
За минувшую ночь ракетные войска и артиллерия России поразили 811 объектов ВСУ, в том числе: 43 пункта управления подразделений украинских войск, восемь автоколонн с топливом для военной техники, а также 760 районов сосредоточения живой силы.
Оперативно-тактической авиацией в течение ночи уничтожены 67 районов сосредоточения личного состава и украинской военной техники.
РСЗО Град НМ ДНР в районе села Новотроицкое - Sputnik Абхазия, 1920, 15.04.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия пригрозила нарастить ракетные удары по Киеву в случае атак на ее территорию
Вчера, 10:44
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0