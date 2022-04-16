https://sputnik-abkhazia.ru/20220416/vs-rossii-unichtozhili-proizvodstvennye-korpusa-bronetankovogo-zavoda-v-kieve-1038681221.html

ВС России уничтожили производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве

ВС России уничтожили производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве

Накануне Москва предупредила о том, что нарастит масштаб и количество ракетных ударов по военным объектам в Киеве в случае диверсий и террористических атак ВСУ... 16.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-16T11:21+0300

2022-04-16T11:21+0300

2022-04-16T11:21+0300

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СУХУМ, 16 апр - Sputnik. Высокоточным оружием большой дальности уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков во время утреннего брифинга в субботу 16 апреля. Российские войска уничтожили также цеха ремонта военной техники в Николаеве, а средства ПВО сбили в воздухе украинский самолет Су-25 в 15 километрах южнее города Изюм.За минувшую ночь ракетные войска и артиллерия России поразили 811 объектов ВСУ, в том числе: 43 пункта управления подразделений украинских войск, восемь автоколонн с топливом для военной техники, а также 760 районов сосредоточения живой силы.Оперативно-тактической авиацией в течение ночи уничтожены 67 районов сосредоточения личного состава и украинской военной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220415/rossiya-prigrozila-narastit-raketnye-udary-po-kievu-v-sluchae-atak-na-ee-territoriyu-1038667012.html

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