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https://sputnik-abkhazia.ru/20220417/chelovek-pogib-pri-posadke-vertoleta-na-kubani-1038692895.html
Человек погиб при посадке вертолета на Кубани
Человек погиб при посадке вертолета на Кубани
Ми-2 - многоцелевые вертолеты, применяющиеся как в военных, так и в гражданских целых, в том числе для опрыскивания и опыления лесных и сельскохозяйственных... 17.04.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 17 апр - Sputnik. Пилот вертолета, проводившего обработку сельскохозяйственных угодий на Кубани, погиб при посадке, сообщает РИА Новости со ссылкой на главное управление МЧС России по Краснодарскому краю. Происшествие случилось в 12:30 по московскому времени в Мостовском районе Краснодарского края. На месте происшествия ведут работу 17 спасателей МЧС и восемь единиц техники, ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220416/abkhazskie-spasateli-nashli-telo-propavshego-na-mamzyschkhe-rossiyanina-1038687860.html
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Человек погиб при посадке вертолета на Кубани

14:50 17.04.2022
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Ми-2 - многоцелевые вертолеты, применяющиеся как в военных, так и в гражданских целых, в том числе для опрыскивания и опыления лесных и сельскохозяйственных угодий.
СУХУМ, 17 апр - Sputnik. Пилот вертолета, проводившего обработку сельскохозяйственных угодий на Кубани, погиб при посадке, сообщает РИА Новости со ссылкой на главное управление МЧС России по Краснодарскому краю.

"В поле, при заходе на посадку произошло падение вертолета Ми-2, производившего обработку сельскохозяйственных угодий. В результате падения, к сожалению, есть погибший", - говорится в сообщении.

Происшествие случилось в 12:30 по московскому времени в Мостовском районе Краснодарского края.
На месте происшествия ведут работу 17 спасателей МЧС и восемь единиц техники, ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.
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