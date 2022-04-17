https://sputnik-abkhazia.ru/20220417/chelovek-pogib-pri-posadke-vertoleta-na-kubani-1038692895.html
Человек погиб при посадке вертолета на Кубани
Человек погиб при посадке вертолета на Кубани
Ми-2 - многоцелевые вертолеты, применяющиеся как в военных, так и в гражданских целых, в том числе для опрыскивания и опыления лесных и сельскохозяйственных... 17.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-17T14:50+0300
2022-04-17T14:50+0300
2022-04-17T14:50+0300
новости
краснодарский край
мчс россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/11/1038693078_0:94:2807:1673_1920x0_80_0_0_b1b469f42ba712699763ff9da986e545.jpg
СУХУМ, 17 апр - Sputnik. Пилот вертолета, проводившего обработку сельскохозяйственных угодий на Кубани, погиб при посадке, сообщает РИА Новости со ссылкой на главное управление МЧС России по Краснодарскому краю. Происшествие случилось в 12:30 по московскому времени в Мостовском районе Краснодарского края. На месте происшествия ведут работу 17 спасателей МЧС и восемь единиц техники, ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220416/abkhazskie-spasateli-nashli-telo-propavshego-na-mamzyschkhe-rossiyanina-1038687860.html
краснодарский край
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/11/1038693078_226:0:2581:1766_1920x0_80_0_0_46e509377b44942bc0114b9491cef9b5.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, краснодарский край, мчс россии
Человек погиб при посадке вертолета на Кубани
Ми-2 - многоцелевые вертолеты, применяющиеся как в военных, так и в гражданских целых, в том числе для опрыскивания и опыления лесных и сельскохозяйственных угодий.
СУХУМ, 17 апр - Sputnik.
Пилот вертолета, проводившего обработку сельскохозяйственных угодий на Кубани, погиб при посадке, сообщает РИА Новости
со ссылкой на главное управление МЧС России по Краснодарскому краю.
"В поле, при заходе на посадку произошло падение вертолета Ми-2, производившего обработку сельскохозяйственных угодий. В результате падения, к сожалению, есть погибший", - говорится в сообщении.
Происшествие случилось в 12:30 по московскому времени в Мостовском районе Краснодарского края.
На месте происшествия ведут работу 17 спасателей МЧС и восемь единиц техники, ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.