https://sputnik-abkhazia.ru/20220417/chelovek-pogib-pri-posadke-vertoleta-na-kubani-1038692895.html

Человек погиб при посадке вертолета на Кубани

Человек погиб при посадке вертолета на Кубани

Ми-2 - многоцелевые вертолеты, применяющиеся как в военных, так и в гражданских целых, в том числе для опрыскивания и опыления лесных и сельскохозяйственных... 17.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-17T14:50+0300

2022-04-17T14:50+0300

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СУХУМ, 17 апр - Sputnik. Пилот вертолета, проводившего обработку сельскохозяйственных угодий на Кубани, погиб при посадке, сообщает РИА Новости со ссылкой на главное управление МЧС России по Краснодарскому краю. Происшествие случилось в 12:30 по московскому времени в Мостовском районе Краснодарского края. На месте происшествия ведут работу 17 спасателей МЧС и восемь единиц техники, ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220416/abkhazskie-spasateli-nashli-telo-propavshego-na-mamzyschkhe-rossiyanina-1038687860.html

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