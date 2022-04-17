https://sputnik-abkhazia.ru/20220417/daur-kove-otbyl-v-moskvu-s-rabochey-poezdkoy-1038695891.html

Даур Кове отбыл в Москву с рабочей поездкой

Даур Кове отбыл в Москву с рабочей поездкой

Даур Кове был назначен министром культуры республики 6 апреля 2022 года. 17.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-17T19:21+0300

2022-04-17T19:21+0300

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СУХУМ, 17 апр - Sputnik. Министр культуры Абхазии Даур Кове отбыл в Москву с рабочей поездкой, сообщает официальный Telegram-канал Министерства культуры.Даур Кове стал главой министерства культуры в начале апреля текущего года. До этого, с 2016 года он возглавлял Министерство иностранных дел Абхазии, где в ноябре 2021 года его сменил Инал Ардзинба. После чего Кове был назначен замсекретаря Совбеза, а также проректором по международным связям и экономическим вопросам Абхазского госуниверситета.По словам Кове, на новом посту он намерен использовать свои международные связи для дальнейшего развития культуры страны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220415/kove-poobeschal-okazat-podderzhku-kulturnym-meropriyatiyam-v-selakh-i-gorodakh-1038676913.html

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