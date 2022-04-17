https://sputnik-abkhazia.ru/20220417/evropeytsy-ne-gotovy-platit-za-antirossiyskie-sanktsii-1038691454.html
Европейцы не готовы платить за антироссийские санкции
Европейцы не готовы платить за антироссийские санкции
В рамках ответных мер на антироссийские санкции, введенные странами коллективного Запада, Москва наложила ряд ограничений на экспорт продовольствия и... 17.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-17T13:22+0300
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СУХУМ, 17 апр - Sputnik. Общественная поддержка санкций против России в европейских странах снижается по мере роста цен на энергоносители, сообщает агентство экономической информации "Прайм". Более того, 54% жителей Британии заявили, что их финансовое положение ухудшилось за год, это на 12% больше, чем два месяца назад. Две трети респондентов признались, что их положение продолжает ухудшаться, так как цены растут быстрее зарплаты. При этом 62% опрошенных считает, что в дальнейшем финансовая ситуация в стране будет усугубляться. Сомнения по поводу будущего испытывают и жители Германии. По мнению экспертов, остановка поставок российских энергоносителей приведет к рецессии не только в ФРГ, но и во всем мире - поэтому немецкое правительство не стремится идти на радикальные меры. К тому же, перспектива более ожесточенного противостояния не нравится и самим немцам - 71% опрошенных выразили обеспокоенность тем, что ужесточение антироссийских санкций может привести к тяжелым экономическим последствиям для страны, причем больше всего переживают представители рабочих профессией.Против эмбарго на поставку российских энергоресурсов высказались и читатели французской газеты Le Figaro.По мнению французов, в случае отказа Европы от покупок российских нефти и газа, Россия перенаправит свой экспорт в Азию, и европейским странам, которым будет тяжело найти подходящую альтернативу, придется тяжело. Победителем в этом противостоянии, по словам одного из пользователей сайта газеты, останутся США, а проигравшим - Европа, а не Россия.Другой читатель заметил, что продажа российских энергоресурсов в Азию, Африку и Латинскую Америку, которая будет производиться в рублях, укрепить национальную российскую валюту, и приведет к ослаблению евро.Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что санкции вызвали небывалый кризис на Западе. Пока в Европе и США растут цены и увеличивается инфляция, Россия, по заявлению главы государства, сможет увеличить внутреннее потребление нефти, газа и угля, стимулировать глубокую переработку сырья и нарастить поставки энергоресурсов в другие регионы мира.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/putin-prizval-k-diversifikatsii-postavok-energonositeley-1038656513.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220415/neftyanoy-kokteyl-kak-pokupayut-rossiyskoe-toplivo-v-obkhod-sanktsiy-1038673309.html
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Европейцы не готовы платить за антироссийские санкции
13:22 17.04.2022 (обновлено: 13:23 17.04.2022)
В рамках ответных мер на антироссийские санкции, введенные странами коллективного Запада, Москва наложила ряд ограничений на экспорт продовольствия и энергоносителей - и это уже сказалось на ценах в Европе.
СУХУМ, 17 апр - Sputnik.
Общественная поддержка санкций против России в европейских странах снижается по мере роста цен на энергоносители, сообщает
агентство экономической информации "Прайм".
Так, например, судя по результатам опроса, проведенного для британской газеты The Sunday Telegraph, за месяц число подданных британской короны, готовых платить больше ради ужесточения ограничений против России, сократилось с 50% до 36%.
Более того, 54% жителей Британии заявили, что их финансовое положение ухудшилось за год, это на 12% больше, чем два месяца назад. Две трети респондентов признались, что их положение продолжает ухудшаться, так как цены растут быстрее зарплаты.
При этом 62% опрошенных считает, что в дальнейшем финансовая ситуация в стране будет усугубляться.
Сомнения по поводу будущего испытывают и жители Германии. По мнению экспертов, остановка поставок российских энергоносителей приведет к рецессии не только в ФРГ, но и во всем мире - поэтому немецкое правительство не стремится идти на радикальные меры.
К тому же, перспектива более ожесточенного противостояния не нравится и самим немцам - 71% опрошенных выразили обеспокоенность тем, что ужесточение антироссийских санкций может привести к тяжелым экономическим последствиям для страны, причем больше всего переживают представители рабочих профессией.
Против эмбарго на поставку российских энергоресурсов высказались и читатели французской газеты Le Figaro.
По мнению французов, в случае отказа Европы от покупок российских нефти и газа, Россия перенаправит свой экспорт в Азию, и европейским странам, которым будет тяжело найти подходящую альтернативу, придется тяжело.
Победителем в этом противостоянии, по словам одного из пользователей сайта газеты, останутся США, а проигравшим - Европа, а не Россия.
Другой читатель заметил, что продажа российских энергоресурсов в Азию, Африку и Латинскую Америку, которая будет производиться в рублях, укрепить национальную российскую валюту, и приведет к ослаблению евро.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что санкции вызвали небывалый кризис на Западе. Пока в Европе и США растут цены и увеличивается инфляция, Россия, по заявлению главы государства, сможет увеличить внутреннее потребление нефти, газа и угля, стимулировать глубокую переработку сырья и нарастить поставки энергоресурсов в другие регионы мира.