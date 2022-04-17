https://sputnik-abkhazia.ru/20220417/evropeytsy-ne-gotovy-platit-za-antirossiyskie-sanktsii-1038691454.html

Европейцы не готовы платить за антироссийские санкции

Европейцы не готовы платить за антироссийские санкции

В рамках ответных мер на антироссийские санкции, введенные странами коллективного Запада, Москва наложила ряд ограничений на экспорт продовольствия и... 17.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-17T13:22+0300

2022-04-17T13:22+0300

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СУХУМ, 17 апр - Sputnik. Общественная поддержка санкций против России в европейских странах снижается по мере роста цен на энергоносители, сообщает агентство экономической информации "Прайм". Более того, 54% жителей Британии заявили, что их финансовое положение ухудшилось за год, это на 12% больше, чем два месяца назад. Две трети респондентов признались, что их положение продолжает ухудшаться, так как цены растут быстрее зарплаты. При этом 62% опрошенных считает, что в дальнейшем финансовая ситуация в стране будет усугубляться. Сомнения по поводу будущего испытывают и жители Германии. По мнению экспертов, остановка поставок российских энергоносителей приведет к рецессии не только в ФРГ, но и во всем мире - поэтому немецкое правительство не стремится идти на радикальные меры. К тому же, перспектива более ожесточенного противостояния не нравится и самим немцам - 71% опрошенных выразили обеспокоенность тем, что ужесточение антироссийских санкций может привести к тяжелым экономическим последствиям для страны, причем больше всего переживают представители рабочих профессией.Против эмбарго на поставку российских энергоресурсов высказались и читатели французской газеты Le Figaro.По мнению французов, в случае отказа Европы от покупок российских нефти и газа, Россия перенаправит свой экспорт в Азию, и европейским странам, которым будет тяжело найти подходящую альтернативу, придется тяжело. Победителем в этом противостоянии, по словам одного из пользователей сайта газеты, останутся США, а проигравшим - Европа, а не Россия.Другой читатель заметил, что продажа российских энергоресурсов в Азию, Африку и Латинскую Америку, которая будет производиться в рублях, укрепить национальную российскую валюту, и приведет к ослаблению евро.Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что санкции вызвали небывалый кризис на Западе. Пока в Европе и США растут цены и увеличивается инфляция, Россия, по заявлению главы государства, сможет увеличить внутреннее потребление нефти, газа и угля, стимулировать глубокую переработку сырья и нарастить поставки энергоресурсов в другие регионы мира.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/putin-prizval-k-diversifikatsii-postavok-energonositeley-1038656513.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220415/neftyanoy-kokteyl-kak-pokupayut-rossiyskoe-toplivo-v-obkhod-sanktsiy-1038673309.html

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