https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/putin-prizval-k-diversifikatsii-postavok-energonositeley-1038656513.html
Путин призвал к диверсификации поставок энергоносителей
Путин призвал к диверсификации поставок энергоносителей
В качестве ответа на санкции, наложенные рядом западных стран, Россия ввела ответные ограничения, касающиеся экспорта продовольствия и энергоносителей, в том... 14.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-14T15:43+0300
2022-04-14T15:43+0300
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СУХУМ, 14 апр – Sputnik. Президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в нефтегазовом секторе заявил о том, что экспорт российских энергоносителей в западные страны будет сокращаться, и подчеркнул необходимость переориентации на другие рынки, сообщает РИА Новости.Путин добавил, что российские энергетические компании являются ответственными участниками рынка, и замещение их поставок альтернативными неизбежно отразится на мировой экономике и ударит в первую очередь по самим инициаторам этой политики.По словам президента, партнеры из недружественных России стран сами признают, что не смогут обойтись без российских энергоресурсов, в том числе газа, а поставки из США обойдутся странам и в конечном итоге потребителям в разы дороже.Так, в соответствии с указом президента России, с 1 апреля страны, проводящие в отношении России недружественную политику, вынуждены сделать рубль валютой расчетов за энергоносители. По словам пресс-секретаря президента, Дмитрия Пескова, по сути для этих стран ничего не изменится – они должны будут покупать рубли в Центральном банке за валюту и оплачивать газ этими рублями.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/sanktsii-protiv-rossii-vyzvali-nebyvalyy-krizis-na-zapade-zayavil-putin-1038631631.html
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Путин призвал к диверсификации поставок энергоносителей
15:43 14.04.2022 (обновлено: 15:48 14.04.2022)
В качестве ответа на санкции, наложенные рядом западных стран, Россия ввела ответные ограничения, касающиеся экспорта продовольствия и энергоносителей, в том числе с начала апреля перевела в рубли расчеты за газ.
СУХУМ, 14 апр – Sputnik.
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в нефтегазовом секторе заявил о том, что экспорт российских энергоносителей в западные страны будет сокращаться, и подчеркнул необходимость переориентации на другие рынки, сообщает РИА Новости
.
"Важно закрепить тенденцию последних лет: шаг за шагом переориентировать наш экспорт на быстрорастущие рынки юга и востока. Для этого уже в ближайшее время нужно определить ключевые объекты инфраструктуры и приступить к их строительству", – заявил президент.
Путин добавил, что российские энергетические компании являются ответственными участниками рынка, и замещение их поставок альтернативными
неизбежно отразится на мировой экономике и ударит в первую очередь по самим инициаторам этой политики.
По словам президента, партнеры из недружественных России стран сами признают
, что не смогут обойтись без российских энергоресурсов, в том числе газа, а поставки из США обойдутся странам и в конечном итоге потребителям в разы дороже.
Так, в соответствии с указом президента России, с 1 апреля страны, проводящие в отношении России недружественную политику, вынуждены сделать рубль валютой расчетов за энергоносители. По словам пресс-секретаря президента, Дмитрия Пескова, по сути для этих стран ничего не изменится – они должны будут покупать рубли в Центральном банке за валюту и оплачивать газ этими рублями.