https://sputnik-abkhazia.ru/20220417/kitayskiy-ekspert-zayavil-chto-ssha-ispolzuyut-ukrainu-dlya-borby-s-rossiey-1038694390.html

Китайский эксперт заявил что США используют Украину для борьбы с Россией

Китайский эксперт заявил что США используют Украину для борьбы с Россией

Во время спецоперации западные страны, в том числе и США, оказывают Киеву не только гуманитарную, но и военную помощь, поставляя на Украину оружие и боеприпасы... 17.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-17T16:40+0300

2022-04-17T16:40+0300

2022-04-17T16:40+0300

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СУХУМ, 17 апр - Sputnik. Китайский военный эксперт Сун Чжонпин заявил о том, что Соединенные Штаты Америки используют Украину для противостояния с Россией и поставляют Киеву оружие с целью обострения ситуации, сообщает РИА Новости со ссылкой на статью эксперта в газете Global Times.Ранее американский президент Джо Байден заявил о том, что Вашингтон направит на Украину вооружение на 800 миллионов долларов, в том числе артиллерию, бронетранспортеры и вертолеты. Россия в дипломатической ноте потребовала от США прекратить вооружение Украины, обещая, в противном случае, "непредсказуемые последствия". По мнению российского МИД, опрометчивые действия Запада не способствуют урегулированию ситуации и подталкивают Россию и США к прямому противостоянию.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220416/nad-odessoy-sbit-ukrainskiy-samolet-s-vooruzheniem-ot-zapadnykh-stran-1038687038.html

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