https://sputnik-abkhazia.ru/20220417/kitayskiy-ekspert-zayavil-chto-ssha-ispolzuyut-ukrainu-dlya-borby-s-rossiey-1038694390.html
Китайский эксперт заявил что США используют Украину для борьбы с Россией
Китайский эксперт заявил что США используют Украину для борьбы с Россией
Во время спецоперации западные страны, в том числе и США, оказывают Киеву не только гуманитарную, но и военную помощь, поставляя на Украину оружие и боеприпасы... 17.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-17T16:40+0300
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СУХУМ, 17 апр - Sputnik. Китайский военный эксперт Сун Чжонпин заявил о том, что Соединенные Штаты Америки используют Украину для противостояния с Россией и поставляют Киеву оружие с целью обострения ситуации, сообщает РИА Новости со ссылкой на статью эксперта в газете Global Times.Ранее американский президент Джо Байден заявил о том, что Вашингтон направит на Украину вооружение на 800 миллионов долларов, в том числе артиллерию, бронетранспортеры и вертолеты. Россия в дипломатической ноте потребовала от США прекратить вооружение Украины, обещая, в противном случае, "непредсказуемые последствия". По мнению российского МИД, опрометчивые действия Запада не способствуют урегулированию ситуации и подталкивают Россию и США к прямому противостоянию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220416/nad-odessoy-sbit-ukrainskiy-samolet-s-vooruzheniem-ot-zapadnykh-stran-1038687038.html
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украина, россия, сша, новости
Китайский эксперт заявил что США используют Украину для борьбы с Россией
Во время спецоперации западные страны, в том числе и США, оказывают Киеву не только гуманитарную, но и военную помощь, поставляя на Украину оружие и боеприпасы на миллионы долларов.
СУХУМ, 17 апр - Sputnik. Китайский военный эксперт Сун Чжонпин заявил о том, что Соединенные Штаты Америки используют Украину для противостояния с Россией и поставляют Киеву оружие с целью обострения ситуации, сообщает РИА Новости со ссылкой на статью эксперта в газете Global Times.
"Безрассудные поставки США оружия Украине не способствуют мирному урегулированию и лишь затягивают этот конфликт. <…> США и НАТО хотят заманить Россию в ловушку, втянув ее в длительное кровопролитие", — пишет эксперт.
Ранее американский президент Джо Байден заявил о том, что Вашингтон направит на Украину вооружение
на 800 миллионов долларов, в том числе артиллерию, бронетранспортеры и вертолеты.
Россия в дипломатической ноте потребовала от США прекратить вооружение Украины, обещая, в противном случае, "непредсказуемые последствия". По мнению российского МИД, опрометчивые действия Запада не способствуют урегулированию ситуации и подталкивают Россию и США к прямому противостоянию.