https://sputnik-abkhazia.ru/20220417/minoborony-rossii-na-territorii-azovstali-zablokirovany-400-inostrannykh-naemnikov-1038691237.html

Минобороны России: на территории "Азовстали" заблокированы 400 иностранных наемников

Минобороны России: на территории "Азовстали" заблокированы 400 иностранных наемников

По нормам международного гуманитарного права наемники не имеют статуса комбатантов, они не защищены международными договорами, и в случае попадания плен их... 17.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-17T12:29+0300

2022-04-17T12:29+0300

2022-04-17T12:29+0300

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батальон "азов"

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СУХУМ, 17 апр - Sputnik. Из 2500 бойцов украинского националистического батальона "Азов", заблокированных российскими войсками на территории металлургического завода "Азовсталь" в Мариуполе, до 400 человек являются иностранными наемниками, сообщает Министерство обороны России.По заявлению ведомства, всего с начала военной операции на стороне Украины воевало 6824 наемника из 63 государств. Более 1700 из них прибыли их Польши, около полутора тысяч - из США, Канады и Румынии. Из Великобритании и Грузии на Украину прибыло до 600 человек, с подконтрольных Турции районов Сирии - почти 200.В Минобороны добавили, что большая часть наемников в составе украинских группировок находится в Киеве, Харькове, Одессе, Николаеве и Мариуполе. Тем не менее, их численность снижается - на сегодняшний день их насчитывается 4877 человек.Ведомство уточнило, что более тысячи иностранных наемников было уничтожено в ходе боевых действий, еще 912 человек - сбежали из Украины, отказавшись воевать.16 апреля Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию заявил о том, что всем бойцам "Азова", заблокированным на территории "Азовстали", будет сохранена жизнь и обеспечены права в соответствии с Женевской конвенцией по обращению с военнопленными, если они добровольно сложат оружие и сдадутся в плен. Это касается и иностранных наемников.Выход военных с территории завода продлится до 13:00 по московскому времени. Министерство обороны России обратило внимание боевиков на "циничное отношение" Киева, запрещающего им сдаться, и призвало принять единственно правильное решение по прекращению боевых действий, где бы их "кураторы" не заставляли их воевать за идеи нацизма.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220417/rossiya-predlozhila-boevikam-azova-v-mariupole-slozhit-oruzhie-1038690095.html

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