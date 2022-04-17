https://sputnik-abkhazia.ru/20220417/rossiya-predlozhila-boevikam-azova-v-mariupole-slozhit-oruzhie-1038690095.html

Россия предложила боевикам "Азова" в Мариуполе сложить оружие

Россия предложила боевикам "Азова" в Мариуполе сложить оружие

На территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе заблокированы около 2500 боевиков украинской националистической группировки "Азов", они... 17.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-17T11:08+0300

2022-04-17T11:08+0300

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СУХУМ, 17 апр - Sputnik. Россия предложила бойцам нацбатальона "Азов", заблокированным на металлургическом комбинате "Азовсталь", сложить оружие и сдаться в плен, говорится в срочном заявлении Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию Миниобороны России.В документе сообщается о том, что в радиопереговорах, которые были перехвачены российской разведкой, боевики просят у официальных властей Киева разрешения сдаться, а украинская власть запрещает это и угрожает последующими расстрелами по условиям "военного времени". Для реализации этого мероприятия Минобороны России предложило установить режим тишины с 05:30 по московскому времени, а с 06:00 до 13:00 запланировать выход всех без исключения украинских вооруженных подразделений и иностранных наемников, без какого-либо оружия и боеприпасов.В документе уточняется, что о планируемых гуманитарных операциях оповещались представители посольств иностранных государств, профильных структур ООН, ОБСЕ, Международного Комитета Красного Креста, но ни одна из организаций, кроме Красного Креста, не отреагировала на призывы к открытию гуманитарных коридоров.Помимо сохранения жизни, каждому сдавшемуся бойцу Россия гарантирует соблюдение всех норм Женевской конвенции по обращению с военнопленными."Учитывая это, не испытывайте свою судьбу по примеру мариупольской трагедии, а примите единственно правильное решение по прекращению боевых действий и сложите оружие уже сейчас, где бы ваши "кураторы" не заставляли вас воевать за идеи нацизма," - указано в сообщении. По заявлению ведомства, без участия украинской стороны и международных организаций из Мариуполя уже удалось эвакуировать 168 тысяч мирных граждан, в том числе 237 иностранцев. Кроме того, ранее 1464 украинских военнослужащих добровольно сложили орудие и сдались в плен. Каждому из них была оказана возможность связаться с родственниками, в случае необходимости была оказана медицинская помощь.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/pervaya-tysyacha-plennykh-v-mariupole--nachalo-polnogo-razgroma-vsu-1038641326.html

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