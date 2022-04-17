https://sputnik-abkhazia.ru/20220417/pervaya-ledi-abkhazii-aelita-akhiba-posetila-dom-internat-dlya-prestarelykh-v-sukhume-1038692141.html

Первая леди Абхазии Аэлита Ахиба посетила дом-интернат для престарелых в Сухуме

Первая леди Абхазии Аэлита Ахиба посетила дом-интернат для престарелых в Сухуме

Сейчас в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Сухуме находится 44 человека, сам объект рассчитан на 50 подопечных. 17.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-17T13:52+0300

2022-04-17T13:52+0300

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СУХУМ, 17 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Первая леди Абхазии Аэлита Ахиба посетила дом-интернат для престарелых и инвалидов в Сухуме и поздравила с Вербным воскресеньем его подопечных и работников.Супруга президента Абхазии приехала не с пустыми руками, в подарок подопечным дома-интерната были вручены комплекты постельного белья – наматрасники и простыни. Первую леди встретила директор учреждения Анна Кварчия, которая устроила гостье экскурсию по зданию.Одна из бабушек, живущих в интернате, Вера Молдован, увлекается вязаньем и, увидев первую леди, она подарила ей несколько своих изделий. "Честно говоря я думала, что проблем в этом учреждении будет больше, но благодаря усилиям вышестоящих организаций и непосредственно руководителя этого учреждения, обстановка приятная, люди улыбаются. Как удалось выяснить, есть даже медикаменты, хотя это не медицинское учреждение. К сожалению есть некоторые нюансы, нужен автомобиль, надо будет конечно заниматься", - отметила она.Ахиба также добавила, что было бы неплохо, если бы студенты медицинского колледжа или других образовательных учреждений посещали дом престарелых для получения необходимых практических навыков."У кавказцев генетически заложено отношение к пожилым людям, здесь это воочию видно, и впечатления достаточно приятные. Конечно, им еще надо заниматься, равно как и другими социальными объектами", - сказала первая леди.Также отношение к старым людям в доме-интернате поможет молодежи транслировать это и на своих близких, поэтому в этом плане здесь присутствует и воспитательный момент, подытожила первая леди.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/pervaya-ledi-abkhazii-aelita-akhiba-vstretilas-s-bezhentsami-iz-donbassa-1037979678.html

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