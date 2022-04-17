Первая леди Абхазии Аэлита Ахиба посетила дом-интернат для престарелых в Сухуме
13:52 17.04.2022 (обновлено: 13:58 17.04.2022)
© Sputnik / Леон Адлейба Первая леди Абхазии Аэлита Ахиба посетила дом-интернат для престарелых и инвалидов в Сухуме
© Sputnik / Леон Адлейба
Сейчас в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Сухуме находится 44 человека, сам объект рассчитан на 50 подопечных.
СУХУМ, 17 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Первая леди Абхазии Аэлита Ахиба посетила дом-интернат для престарелых и инвалидов в Сухуме и поздравила с Вербным воскресеньем его подопечных и работников.
Супруга президента Абхазии приехала не с пустыми руками, в подарок подопечным дома-интерната были вручены комплекты постельного белья – наматрасники и простыни. Первую леди встретила директор учреждения Анна Кварчия, которая устроила гостье экскурсию по зданию.
Аэлита Ахиба побывала в палатах, каждая из которых рассчитана на двоих жителей, интересовалась условиями пребывания, спрашивала о том, какую помощь можно оказать дому престарелых. В ответ Анна Кварчия сообщила, что учреждению нужен автомобиль, так как старый находится в плохом техническом состоянии.
Одна из бабушек, живущих в интернате, Вера Молдован, увлекается вязаньем и, увидев первую леди, она подарила ей несколько своих изделий.
© Sputnik / Леон Адлейба Первая леди Абхазии Аэлита Ахиба посетила дом-интернат для престарелых и инвалидов в Сухуме
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© Sputnik / Леон Адлейба
Первая леди Абхазии Аэлита Ахиба посетила дом-интернат для престарелых и инвалидов в Сухуме
© Sputnik / Леон Адлейба Первая леди Абхазии Аэлита Ахиба посетила дом-интернат для престарелых и инвалидов в Сухуме
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© Sputnik / Леон Адлейба
Первая леди Абхазии Аэлита Ахиба посетила дом-интернат для престарелых и инвалидов в Сухуме
© Sputnik / Леон Адлейба Первая леди Абхазии Аэлита Ахиба посетила дом-интернат для престарелых и инвалидов в Сухуме
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© Sputnik / Леон Адлейба
Первая леди Абхазии Аэлита Ахиба посетила дом-интернат для престарелых и инвалидов в Сухуме
© Sputnik / Леон Адлейба Первая леди Абхазии Аэлита Ахиба посетила дом-интернат для престарелых и инвалидов в Сухуме
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© Sputnik / Леон Адлейба
Первая леди Абхазии Аэлита Ахиба посетила дом-интернат для престарелых и инвалидов в Сухуме
© Sputnik / Леон Адлейба Первая леди Абхазии Аэлита Ахиба посетила дом-интернат для престарелых и инвалидов в Сухуме
5/6
© Sputnik / Леон Адлейба
Первая леди Абхазии Аэлита Ахиба посетила дом-интернат для престарелых и инвалидов в Сухуме
© Sputnik / Леон Адлейба Первая леди Абхазии Аэлита Ахиба посетила дом-интернат для престарелых и инвалидов в Сухуме
6/6
© Sputnik / Леон Адлейба
Первая леди Абхазии Аэлита Ахиба посетила дом-интернат для престарелых и инвалидов в Сухуме
1/6
© Sputnik / Леон Адлейба
Первая леди Абхазии Аэлита Ахиба посетила дом-интернат для престарелых и инвалидов в Сухуме
2/6
© Sputnik / Леон Адлейба
Первая леди Абхазии Аэлита Ахиба посетила дом-интернат для престарелых и инвалидов в Сухуме
3/6
© Sputnik / Леон Адлейба
Первая леди Абхазии Аэлита Ахиба посетила дом-интернат для престарелых и инвалидов в Сухуме
4/6
© Sputnik / Леон Адлейба
Первая леди Абхазии Аэлита Ахиба посетила дом-интернат для престарелых и инвалидов в Сухуме
5/6
© Sputnik / Леон Адлейба
Первая леди Абхазии Аэлита Ахиба посетила дом-интернат для престарелых и инвалидов в Сухуме
6/6
© Sputnik / Леон Адлейба
Первая леди Абхазии Аэлита Ахиба посетила дом-интернат для престарелых и инвалидов в Сухуме
"Честно говоря я думала, что проблем в этом учреждении будет больше, но благодаря усилиям вышестоящих организаций и непосредственно руководителя этого учреждения, обстановка приятная, люди улыбаются. Как удалось выяснить, есть даже медикаменты, хотя это не медицинское учреждение. К сожалению есть некоторые нюансы, нужен автомобиль, надо будет конечно заниматься", - отметила она.
Ахиба также добавила, что было бы неплохо, если бы студенты медицинского колледжа или других образовательных учреждений посещали дом престарелых для получения необходимых практических навыков.
"У кавказцев генетически заложено отношение к пожилым людям, здесь это воочию видно, и впечатления достаточно приятные. Конечно, им еще надо заниматься, равно как и другими социальными объектами", - сказала первая леди.
Также отношение к старым людям в доме-интернате поможет молодежи транслировать это и на своих близких, поэтому в этом плане здесь присутствует и воспитательный момент, подытожила первая леди.