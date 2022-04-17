https://sputnik-abkhazia.ru/20220417/peskov-zayavil-chto-rossiya-smozhet-vyderzhat-protivostoyanie-s-zapadom-1038693291.html

Песков заявил, что Россия сможет выдержать противостояние с Западом

Песков заявил, что Россия сможет выдержать противостояние с Западом

На фоне начала военной спецоперации на Украине страны коллективного Запада ввели ряд ограничений, нацеленных на уничтожение российской экономики. 17.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-17T15:17+0300

2022-04-17T15:17+0300

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СУХУМ, 17 апр - Sputnik. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире канала "Россия 1" заявил о том, что Россия сможет выдержать нынешнее противостояние с Западом, сообщает РИА Новости.В ходе интервью ведущий программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин спросил гостя о том, сможет ли Россия "сдюжить" с западным миром, если раньше этого не удалось сделать Советскому Союзу. США и страны Европы коллективно осудили действия России на Украине и ввели несколько пакетов санкций в ответ на начало военной спецоперации. По заявлению представителей российской власти, России была объявлена настоящая экономическая война, которая ведется не только на государственном уровне, но и на уровне частных компаний. Так, например, ряд западных компаний приостановил или окончательно остановил работу в России и заявил о намерении покинуть российский рынок. По мнению главы российского МИД Сергея Лаврова, сделано это было под давлением со стороны властей западных стран.В свою очередь Россия наложила ряд ограничений на экспорт продовольствия и энергоносителей, что уже сказалось на ценах на топливо и продукты в супермаркетах по всему миру.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220417/evropeytsy-ne-gotovy-platit-za-antirossiyskie-sanktsii-1038691454.html

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