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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 18 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 18 апреля

Погоду Черноморского побережья Абхазии будет определять южный циклон с теплыми массами воздуха. 17.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-17T15:45+0300

2022-04-17T15:45+0300

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СУХУМ, 17 апр - Sputnik. В понедельник, 18 апреля, в Абхазии ожидается Переменная облачность, без осадков , местами туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +19°С до +24°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.

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новости, абхазия, погода в абхазии