https://sputnik-abkhazia.ru/20220417/rossiyskaya-artilleriya-unichtozhila-113-voennykh-obektov-ukrainy-za-den-1038696412.html

Российская артиллерия уничтожила 113 военных объектов Украины за день

Российская артиллерия уничтожила 113 военных объектов Украины за день

Военная спецоперация России по денацификации и демилитаризации Украины продолжается почти два месяца, в ее рамках уничтожаются военные объекты и военная... 17.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-17T20:19+0300

2022-04-17T20:19+0300

2022-04-17T20:19+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 17 апр - Sputnik. Российские ракетные войска и артиллерия за день уничтожили 113 военных объекта Украины, сообщает Министерство обороны России в своем официальном Telegram-канале. Кроме того, ведомство сообщило, что оперативно-тактическая авиация России уничтожила 44 военных объекта, среди них два командных пункта и локатор подсвета и наведения целей ЗРК С-300 в Авдеевке, три склада ракетно-артиллерийского вооружения в Завгороднем и Протопоповке, 23 места сосредоточения личного состава и украинской военной техники в районах Красный Лиман, Новоселовка, Рубежное, Угледар, Попасная, Пришиб и Гусаровка.Высокоточными ударами ракетами воздушного базирования российские военные уничтожили хранилища ГСМ и боеприпасов в Барвенкове и Доброполье, а средства ПВО сбили в воздухе два самолета МиГ-29 и один беспилотник.Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин назвал целью операции защиту жителей Донбасса от действий киевского режима. В ходе спецоперации при поддержке ВС России развивают наступление силы ДНР и ЛНР.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220417/minoborony-rossii-na-territorii-azovstali-zablokirovany-400-inostrannykh-naemnikov-1038691237.html

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