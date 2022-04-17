https://sputnik-abkhazia.ru/20220417/rossiyskaya-artilleriya-unichtozhila-113-voennykh-obektov-ukrainy-za-den-1038696412.html
Российская артиллерия уничтожила 113 военных объектов Украины за день
Российская артиллерия уничтожила 113 военных объектов Украины за день
Военная спецоперация России по денацификации и демилитаризации Украины продолжается почти два месяца, в ее рамках уничтожаются военные объекты и военная... 17.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-17T20:19+0300
2022-04-17T20:19+0300
2022-04-17T20:19+0300
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СУХУМ, 17 апр - Sputnik. Российские ракетные войска и артиллерия за день уничтожили 113 военных объекта Украины, сообщает Министерство обороны России в своем официальном Telegram-канале. Кроме того, ведомство сообщило, что оперативно-тактическая авиация России уничтожила 44 военных объекта, среди них два командных пункта и локатор подсвета и наведения целей ЗРК С-300 в Авдеевке, три склада ракетно-артиллерийского вооружения в Завгороднем и Протопоповке, 23 места сосредоточения личного состава и украинской военной техники в районах Красный Лиман, Новоселовка, Рубежное, Угледар, Попасная, Пришиб и Гусаровка.Высокоточными ударами ракетами воздушного базирования российские военные уничтожили хранилища ГСМ и боеприпасов в Барвенкове и Доброполье, а средства ПВО сбили в воздухе два самолета МиГ-29 и один беспилотник.Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин назвал целью операции защиту жителей Донбасса от действий киевского режима. В ходе спецоперации при поддержке ВС России развивают наступление силы ДНР и ЛНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220417/minoborony-rossii-na-territorii-azovstali-zablokirovany-400-inostrannykh-naemnikov-1038691237.html
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Российская артиллерия уничтожила 113 военных объектов Украины за день
Военная спецоперация России по денацификации и демилитаризации Украины продолжается почти два месяца, в ее рамках уничтожаются военные объекты и военная инфраструктура противника.
СУХУМ, 17 апр - Sputnik.
Российские ракетные войска и артиллерия за день уничтожили 113 военных объекта Украины, сообщает
Министерство обороны России в своем официальном Telegram-канале.
"Ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 113-ти объектам, в том числе: четырем пунктам управления, четырем артиллерийским батареям, двум складам горюче-смазочных материалов и 103-м опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы противника," - говорится в сообщении.
Кроме того, ведомство сообщило, что оперативно-тактическая авиация России уничтожила 44 военных объекта, среди них два командных пункта и локатор подсвета и наведения целей ЗРК С-300 в Авдеевке, три склада ракетно-артиллерийского вооружения в Завгороднем и Протопоповке, 23 места сосредоточения личного состава и украинской военной техники в районах Красный Лиман, Новоселовка, Рубежное, Угледар, Попасная, Пришиб и Гусаровка.
Высокоточными ударами ракетами воздушного базирования российские военные уничтожили хранилища ГСМ и боеприпасов в Барвенкове и Доброполье, а средства ПВО сбили в воздухе два самолета МиГ-29 и один беспилотник.
Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин назвал целью операции защиту жителей Донбасса от действий киевского режима. В ходе спецоперации при поддержке ВС России развивают наступление силы ДНР и ЛНР.