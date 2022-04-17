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Российские войска уничтожили завод по производству боеприпасов на Украине

Российские войска уничтожили завод по производству боеприпасов на Украине

В рамках военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины российские войска уничтожают военную инфраструктуру и вооружение противника. 17.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-17T11:40+0300

2022-04-17T11:40+0300

2022-04-17T11:40+0300

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СУХУМ, 17 апр - Sputnik. Ночью с 16 на 17 апреля российские войска нанесли высокоточные удары по заводу по производству боеприпасов в городе Бровары на Украине, сообщает Министерство обороны России. Также российская оперативно-тактическая авиация уничтожила 68 военных объектов Украины, в том числе два локатора подсвета и наведения С-300, один зенитный ракетный комплекс "Оса АКМ", шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и горючего, а также 40 районов сосредоточения украинской военной техники и личного состава.В течение ночи армейская авиация поразила четыре скопления живой силы и техники, а также колонну техники на марше, при этом уничтожены более 50 украинских военнослужащих, семь БМП и БТР и 14 бронеавтомобилей.Кроме того, ведомство сообщило о том, что ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 814 объектам, в числе которых 17 пунктов управления, 111 огневых позиций артиллерии, 684 опорных пункта и района сосредоточения живой силы противника, а средства ПВО сбили 10 украинских беспилотника.Военная спецоперация России на Украине началась почти два месяца назад, 24 февраля. За это время в рамках задачи по демилитаризации страны российскими войсками было уничтожено 134 самолета, 470 беспилотников, 249 ЗРК, 2290 танков и других боевых бронированных машин, 254 установки РСЗО, 992 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2166 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220416/nad-odessoy-sbit-ukrainskiy-samolet-s-vooruzheniem-ot-zapadnykh-stran-1038687038.html

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