https://sputnik-abkhazia.ru/20220417/rossiyskiy-spetsnaz-osvobodil-zalozhnikov-uderzhivaemykh-v-mecheti-v-mariupole-1038690973.html

Российский спецназ освободил заложников, удерживаемых в мечети в Мариуполе

Российский спецназ освободил заложников, удерживаемых в мечети в Мариуполе

Операция проводилась по просьбе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. 17.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-17T12:00+0300

2022-04-17T12:00+0300

2022-04-17T12:00+0300

военная спецоперация рф в донбассе

новости

россия

украина

турция

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/11/1038690536_0:249:2997:1935_1920x0_80_0_0_50b5760323e06d03a98d596de971ddd0.jpg

СУХУМ, 17 апр - Sputnik. Российская группа специального назначения провела операцию по освобождению заложников, удерживавшихся в турецкой мечети в Мариуполе, сообщает Министерство обороны России.В ведомстве подчеркнули, что в ходе операции мечеть была деблокирована, а 29 боевиков - уничтожены. В их число входили и иностранные наемники.Заложниками в мечети были граждане одной из стран СНГ, они были освобождены и выведены в безопасное место.Мариуполь был окружен российскими войсками и подразделениями Донецкой Народной Республики 7 марта, с тех пор большая часть города была взята под контроль, а более тысячи украинских военнослужащих, в том числе офицеров, добровольно сдались в плен. В ходе боев городская территория освобождалась от боевиков националистического формирования "Азов". В данный момент остатки националистов заблокированы на территории металлургического завода "Азовсталь".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220417/rossiya-predlozhila-boevikam-azova-v-mariupole-slozhit-oruzhie-1038690095.html

россия

украина

турция

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, россия, украина, турция, министерство обороны рф