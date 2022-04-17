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Российский спецназ освободил заложников, удерживаемых в мечети в Мариуполе
Российский спецназ освободил заложников, удерживаемых в мечети в Мариуполе
Операция проводилась по просьбе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. 17.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-17T12:00+0300
2022-04-17T12:00+0300
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СУХУМ, 17 апр - Sputnik. Российская группа специального назначения провела операцию по освобождению заложников, удерживавшихся в турецкой мечети в Мариуполе, сообщает Министерство обороны России.В ведомстве подчеркнули, что в ходе операции мечеть была деблокирована, а 29 боевиков - уничтожены. В их число входили и иностранные наемники.Заложниками в мечети были граждане одной из стран СНГ, они были освобождены и выведены в безопасное место.Мариуполь был окружен российскими войсками и подразделениями Донецкой Народной Республики 7 марта, с тех пор большая часть города была взята под контроль, а более тысячи украинских военнослужащих, в том числе офицеров, добровольно сдались в плен. В ходе боев городская территория освобождалась от боевиков националистического формирования "Азов". В данный момент остатки националистов заблокированы на территории металлургического завода "Азовсталь".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220417/rossiya-predlozhila-boevikam-azova-v-mariupole-slozhit-oruzhie-1038690095.html
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Российский спецназ освободил заложников, удерживаемых в мечети в Мариуполе
Операция проводилась по просьбе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
СУХУМ, 17 апр - Sputnik.
Российская группа специального назначения провела операцию по освобождению заложников, удерживавшихся в турецкой мечети в Мариуполе, сообщает
Министерство обороны России.
"В ходе наступательных действий по освобождению города Мариуполь, по обращению президента Турецкой Республики Р. Эрдогана 16 апреля в Приморском районе проведена спецоперация по освобождению заложников, удерживавшихся украинскими нацистами в турецкой мечети," - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что в ходе операции мечеть была деблокирована, а 29 боевиков - уничтожены. В их число входили и иностранные наемники.
Заложниками в мечети были граждане одной из стран СНГ, они были освобождены и выведены в безопасное место.
Мариуполь был окружен российскими войсками и подразделениями Донецкой Народной Республики 7 марта, с тех пор большая часть города была взята под контроль, а более тысячи украинских военнослужащих, в том числе офицеров, добровольно сдались в плен.
В ходе боев городская территория освобождалась от боевиков националистического формирования "Азов". В данный момент остатки националистов заблокированы на территории металлургического завода "Азовсталь".