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Сборная Абхазии по баскетболу вышла в полуфинал чемпионата Краснодарского края
Сборная Абхазии по баскетболу вышла в полуфинал чемпионата Краснодарского края
16 и 17 апреля в городе Славянске-на-Кубани абхазские баскетболисты провели две игры в рамках второго тура предварительных игр Открытого чемпионата... 17.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-17T19:54+0300
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СУХУМ, 17 апр - Sputnik. Сборная Абхазии по баскетболу попала в полуфинал чемпионата Краснодарского края по итогам предварительных игр, сообщается на сайте Госкомспорта Абхазии.По итогам двух туров сборная Абхазии одержала пять побед и потерпела одно поражение. Таким образом, она заняла второе место и вышла в полуфинал соревнований.Полуфинал чемпионата состоится 29 мая, за победу абхазским баскетболистам придется побороться с командой из Геленджика. В случае победы, баскетболисты сыграют в финале, который пройдет 30 мая.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220416/abkhazskie-basketbolisty-oderzhali-pervuyu-pobedu-vo-vtorom-ture--1038683635.html
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Сборная Абхазии по баскетболу вышла в полуфинал чемпионата Краснодарского края
16 и 17 апреля в городе Славянске-на-Кубани абхазские баскетболисты провели две игры в рамках второго тура предварительных игр Открытого чемпионата Краснодарского края среди мужских команд.
СУХУМ, 17 апр - Sputnik.
Сборная Абхазии по баскетболу попала в полуфинал чемпионата Краснодарского края по итогам предварительных игр, сообщается
на сайте Госкомспорта Абхазии.
В первом поединке абхазские спортсмены обыграли команду из Темрюка 77:55, во второй игре в упорной борьбе уступили победу команде "Славянск" с минимальным счетом 67:68.
По итогам двух туров сборная Абхазии одержала пять побед и потерпела одно поражение. Таким образом, она заняла второе место и вышла в полуфинал соревнований.
Полуфинал чемпионата состоится 29 мая, за победу абхазским баскетболистам придется побороться с командой из Геленджика. В случае победы, баскетболисты сыграют в финале, который пройдет 30 мая.