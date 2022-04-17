https://sputnik-abkhazia.ru/20220417/sbornaya-abkhazii-po-basketbolu-vyshla-v-polufinal-chempionata-krasnodarskogo-kraya-1038696087.html

Сборная Абхазии по баскетболу вышла в полуфинал чемпионата Краснодарского края

Сборная Абхазии по баскетболу вышла в полуфинал чемпионата Краснодарского края

16 и 17 апреля в городе Славянске-на-Кубани абхазские баскетболисты провели две игры в рамках второго тура предварительных игр Открытого чемпионата... 17.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-17T19:54+0300

2022-04-17T19:54+0300

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СУХУМ, 17 апр - Sputnik. Сборная Абхазии по баскетболу попала в полуфинал чемпионата Краснодарского края по итогам предварительных игр, сообщается на сайте Госкомспорта Абхазии.По итогам двух туров сборная Абхазии одержала пять побед и потерпела одно поражение. Таким образом, она заняла второе место и вышла в полуфинал соревнований.Полуфинал чемпионата состоится 29 мая, за победу абхазским баскетболистам придется побороться с командой из Геленджика. В случае победы, баскетболисты сыграют в финале, который пройдет 30 мая.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220416/abkhazskie-basketbolisty-oderzhali-pervuyu-pobedu-vo-vtorom-ture--1038683635.html

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