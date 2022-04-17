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Следком России возбудил дело по факту сноса памятника Жукову в Харькове
Следком России возбудил дело по факту сноса памятника Жукову в Харькове
Власти России прикладывают усилия к увековечиванию Победы советского народа над гитлеровской Германией, принимая соответствующие законы и, в случае... 17.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-17T18:39+0300
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СУХУМ, 17 апр - Sputnik. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту сноса памятника советскому полководцу, маршалу Советского Союза Георгию Жукову, сообщает сайт ведомства.По данным Следкома, группа украинских националистов, членов вооруженных формирований, с помощью спецтехники снесла памятник маршалу Жукову, а также изрисовала постамент из баллончика с краской.По заявлению ведомства, преступные действия националистов направлены против интересов России и ее попыток сохранения исторической памяти о деятельности Советского Союза в годы Второй мировой войны, и его решающей роли в победе над фашизмом.Это далеко не первый случай осквернения памятников, относящихся к роли СССР во второй мировой войне. Ранее в Афинах неизвестные осквернили памятник советским солдатам, сражавшимся за свободу Греции, расписав его желтой краской – на постаменте появилось название украинского националистического батальона "Азов" и его символика. Следственный комитет также возбудил уголовное дело по этому факту.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220320/miting-protiv-fashizma-proshel-u-pamyatnika-sovetskim-voinam-v-gretsii-1038218925.html
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новости, следственный комитет рф, россия, украина

Следком России возбудил дело по факту сноса памятника Жукову в Харькове

18:39 17.04.2022
© Sputnik / Максим БлиновСледственный комитет Российской Федерации в Москве.
Следственный комитет Российской Федерации в Москве. - Sputnik Абхазия, 1920, 17.04.2022
© Sputnik / Максим Блинов
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Власти России прикладывают усилия к увековечиванию Победы советского народа над гитлеровской Германией, принимая соответствующие законы и, в случае необходимости, указывая мировому сообществу на попытки "пересмотра" мировой истории.
СУХУМ, 17 апр - Sputnik. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту сноса памятника советскому полководцу, маршалу Советского Союза Георгию Жукову, сообщает сайт ведомства.
"Главным следственным управлением СК России по факту сноса памятника маршалу Георгию Константиновичу Жукову возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 354.1 Уголовного кодекса России (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.
По данным Следкома, группа украинских националистов, членов вооруженных формирований, с помощью спецтехники снесла памятник маршалу Жукову, а также изрисовала постамент из баллончика с краской.
По заявлению ведомства, преступные действия националистов направлены против интересов России и ее попыток сохранения исторической памяти о деятельности Советского Союза в годы Второй мировой войны, и его решающей роли в победе над фашизмом.
Жители Афин вышли на митинг к памятнику советским воинам после его осквернения - Sputnik Абхазия, 1920, 20.03.2022
Митинг против фашизма прошел у памятника советским воинам в Греции
20 марта, 19:30
Это далеко не первый случай осквернения памятников, относящихся к роли СССР во второй мировой войне. Ранее в Афинах неизвестные осквернили памятник советским солдатам, сражавшимся за свободу Греции, расписав его желтой краской – на постаменте появилось название украинского националистического батальона "Азов" и его символика. Следственный комитет также возбудил уголовное дело по этому факту.
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