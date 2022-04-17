https://sputnik-abkhazia.ru/20220417/sledkom-rossii-vozbudil-delo-po-faktu-snosa-pamyatnika-zhukovu-v-kharkove-1038695475.html

Следком России возбудил дело по факту сноса памятника Жукову в Харькове

Следком России возбудил дело по факту сноса памятника Жукову в Харькове

Власти России прикладывают усилия к увековечиванию Победы советского народа над гитлеровской Германией, принимая соответствующие законы и, в случае... 17.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-17T18:39+0300

2022-04-17T18:39+0300

2022-04-17T18:39+0300

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СУХУМ, 17 апр - Sputnik. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту сноса памятника советскому полководцу, маршалу Советского Союза Георгию Жукову, сообщает сайт ведомства.По данным Следкома, группа украинских националистов, членов вооруженных формирований, с помощью спецтехники снесла памятник маршалу Жукову, а также изрисовала постамент из баллончика с краской.По заявлению ведомства, преступные действия националистов направлены против интересов России и ее попыток сохранения исторической памяти о деятельности Советского Союза в годы Второй мировой войны, и его решающей роли в победе над фашизмом.Это далеко не первый случай осквернения памятников, относящихся к роли СССР во второй мировой войне. Ранее в Афинах неизвестные осквернили памятник советским солдатам, сражавшимся за свободу Греции, расписав его желтой краской – на постаменте появилось название украинского националистического батальона "Азов" и его символика. Следственный комитет также возбудил уголовное дело по этому факту.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220320/miting-protiv-fashizma-proshel-u-pamyatnika-sovetskim-voinam-v-gretsii-1038218925.html

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