https://sputnik-abkhazia.ru/20220417/sportsmen-iz-abkhazii-zanyal-vtoroe-mesto-v-sorevnovaniyakh-po-volnoy-borbe-1038696817.html

Спортсмен из Абхазии занял второе место в соревнованиях по вольной борьбе

Спортсмен из Абхазии занял второе место в соревнованиях по вольной борьбе

15 и 17 апреля в городе Белореченске состоялось первенство Южного Федерального округа по вольной борьбе среди юношей 2007-2009 годов рождения. 17.04.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 17 апр - Sputnik. Спортсмен из Абхазии Мурат Пкин стал серебряным призером первенства Южного Федерального округа по вольной борьбе среди юношей до 16 лет, сообщает сайт Госкомспорта Абхазии. В финале Пкин уступил победу борцу из Калмыкии и занял второе место.Соревнования по вольной борьбе состоялись в городе Белореченске Краснодарского края, в них приняли участие 162 спортсмена из восьми регионов России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220417/sbornaya-abkhazii-po-basketbolu-vyshla-v-polufinal-chempionata-krasnodarskogo-kraya-1038696087.html

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