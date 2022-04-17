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Спортсмен из Абхазии занял второе место в соревнованиях по вольной борьбе
Спортсмен из Абхазии занял второе место в соревнованиях по вольной борьбе
15 и 17 апреля в городе Белореченске состоялось первенство Южного Федерального округа по вольной борьбе среди юношей 2007-2009 годов рождения. 17.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-17T21:05+0300
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СУХУМ, 17 апр - Sputnik. Спортсмен из Абхазии Мурат Пкин стал серебряным призером первенства Южного Федерального округа по вольной борьбе среди юношей до 16 лет, сообщает сайт Госкомспорта Абхазии. В финале Пкин уступил победу борцу из Калмыкии и занял второе место.Соревнования по вольной борьбе состоялись в городе Белореченске Краснодарского края, в них приняли участие 162 спортсмена из восьми регионов России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220417/sbornaya-abkhazii-po-basketbolu-vyshla-v-polufinal-chempionata-krasnodarskogo-kraya-1038696087.html
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спорт, новости, абхазия
Спортсмен из Абхазии занял второе место в соревнованиях по вольной борьбе
15 и 17 апреля в городе Белореченске состоялось первенство Южного Федерального округа по вольной борьбе среди юношей 2007-2009 годов рождения.
СУХУМ, 17 апр - Sputnik.
Спортсмен из Абхазии Мурат Пкин стал серебряным призером первенства Южного Федерального округа по вольной борьбе среди юношей до 16 лет, сообщает
сайт Госкомспорта Абхазии.
Мурат Пкин выступал в весовой категории 38 килограммов, и в соревновании представлял Краснодарский край.
В финале Пкин уступил победу борцу из Калмыкии и занял второе место.
Соревнования по вольной борьбе состоялись в городе Белореченске Краснодарского края, в них приняли участие 162 спортсмена из восьми регионов России.