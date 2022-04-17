https://sputnik-abkhazia.ru/20220417/zhiteli-germanii-shokirovany-rostom-tsen-na-elektroenergiyu-1038693886.html

Жители Германии шокированы ростом цен на электроэнергию

Жители Германии шокированы ростом цен на электроэнергию

Власти Германии заявили о планах на снижение зависимости страны от поставок российских энергоносителей в обозримом будущем. 17.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-17T16:11+0300

2022-04-17T16:11+0300

2022-04-17T16:11+0300

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СУХУМ, 17 апр - Sputnik. Жители Германии выражают недовольство рекордным ростом цен на электроэнергию, сообщает агентство экономической информации "Прайм" со ссылкой на немецкое информагентство dpa.Кроме того, по сообщению агентства, цена на газ для потребителей возросла на 42,3%, так как закупочные цены достигли исторического максимума. В рамках ответа на антироссийские санкции Россия ввела новые правила покупки газа для недружественных стран - теперь его нужно оплачивать в рублях. Страны "Большой семерки", в число которых входит и Германия, отказались от закупок российских энергоносителей, посчитав это нарушением действующих договорённостей.Власти ФРГ рассчитывают отказаться от импорта российских угля и нефти до конца текущего года, а от российского газа - к середине 2024 года. С точки зрения Берлина, альтернативой российскому газу может стать газ из Катара, США и других стран. Тем не менее, ограничения по импорту российских энергоресурсов начинают сказываться на ценах уже сейчас, и многие европейцы приходят к выводу, что не готовы платить за антироссийские санкции из своего кармана.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220417/evropeytsy-ne-gotovy-platit-za-antirossiyskie-sanktsii-1038691454.html

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германия, новости, электроснабжение, россия, газ