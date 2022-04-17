Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20220417/zhiteli-germanii-shokirovany-rostom-tsen-na-elektroenergiyu-1038693886.html
Жители Германии шокированы ростом цен на электроэнергию
Жители Германии шокированы ростом цен на электроэнергию
Власти Германии заявили о планах на снижение зависимости страны от поставок российских энергоносителей в обозримом будущем. 17.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-17T16:11+0300
2022-04-17T16:11+0300
германия
новости
электроснабжение
россия
газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/1d/1032318950_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a44040a3cffdec7bb6ebc70d5f9f850c.jpg
СУХУМ, 17 апр - Sputnik. Жители Германии выражают недовольство рекордным ростом цен на электроэнергию, сообщает агентство экономической информации "Прайм" со ссылкой на немецкое информагентство dpa.Кроме того, по сообщению агентства, цена на газ для потребителей возросла на 42,3%, так как закупочные цены достигли исторического максимума. В рамках ответа на антироссийские санкции Россия ввела новые правила покупки газа для недружественных стран - теперь его нужно оплачивать в рублях. Страны "Большой семерки", в число которых входит и Германия, отказались от закупок российских энергоносителей, посчитав это нарушением действующих договорённостей.Власти ФРГ рассчитывают отказаться от импорта российских угля и нефти до конца текущего года, а от российского газа - к середине 2024 года. С точки зрения Берлина, альтернативой российскому газу может стать газ из Катара, США и других стран. Тем не менее, ограничения по импорту российских энергоресурсов начинают сказываться на ценах уже сейчас, и многие европейцы приходят к выводу, что не готовы платить за антироссийские санкции из своего кармана.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220417/evropeytsy-ne-gotovy-platit-za-antirossiyskie-sanktsii-1038691454.html
германия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/1d/1032318950_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_702bacfb9bb97c794b58fb1ce35a8d34.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
германия, новости, электроснабжение, россия, газ

Жители Германии шокированы ростом цен на электроэнергию

16:11 17.04.2022
© Sputnik / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанкАномальные морозы в Якутске
Аномальные морозы в Якутске - Sputnik Абхазия, 1920, 17.04.2022
© Sputnik / Андрей Сорокин
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Власти Германии заявили о планах на снижение зависимости страны от поставок российских энергоносителей в обозримом будущем.
СУХУМ, 17 апр - Sputnik. Жители Германии выражают недовольство рекордным ростом цен на электроэнергию, сообщает агентство экономической информации "Прайм" со ссылкой на немецкое информагентство dpa.
По информации портала для потребителей Verivox, поставщики электроэнергии, в зону ответственности которых входят 13 миллионов домохозяйств, в мае и июне повысят тарифы почти на 20%, а за год, по оценкам, цены на электроэнергию в Германии выросли вдвое.
Кроме того, по сообщению агентства, цена на газ для потребителей возросла на 42,3%, так как закупочные цены достигли исторического максимума.
В рамках ответа на антироссийские санкции Россия ввела новые правила покупки газа для недружественных стран - теперь его нужно оплачивать в рублях. Страны "Большой семерки", в число которых входит и Германия, отказались от закупок российских энергоносителей, посчитав это нарушением действующих договорённостей.
Табло с выросшими ценами на бензин на заправочной станции в Гельзенкирхене, Германия - Sputnik Абхазия, 1920, 17.04.2022
Европейцы не готовы платить за антироссийские санкции
13:22
Власти ФРГ рассчитывают отказаться от импорта российских угля и нефти до конца текущего года, а от российского газа - к середине 2024 года. С точки зрения Берлина, альтернативой российскому газу может стать газ из Катара, США и других стран.
Тем не менее, ограничения по импорту российских энергоресурсов начинают сказываться на ценах уже сейчас, и многие европейцы приходят к выводу, что не готовы платить за антироссийские санкции из своего кармана.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0