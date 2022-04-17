https://sputnik-abkhazia.ru/20220417/zhiteli-germanii-shokirovany-rostom-tsen-na-elektroenergiyu-1038693886.html
Жители Германии шокированы ростом цен на электроэнергию
Жители Германии шокированы ростом цен на электроэнергию
Власти Германии заявили о планах на снижение зависимости страны от поставок российских энергоносителей в обозримом будущем. 17.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-17T16:11+0300
2022-04-17T16:11+0300
2022-04-17T16:11+0300
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СУХУМ, 17 апр - Sputnik. Жители Германии выражают недовольство рекордным ростом цен на электроэнергию, сообщает агентство экономической информации "Прайм" со ссылкой на немецкое информагентство dpa.Кроме того, по сообщению агентства, цена на газ для потребителей возросла на 42,3%, так как закупочные цены достигли исторического максимума. В рамках ответа на антироссийские санкции Россия ввела новые правила покупки газа для недружественных стран - теперь его нужно оплачивать в рублях. Страны "Большой семерки", в число которых входит и Германия, отказались от закупок российских энергоносителей, посчитав это нарушением действующих договорённостей.Власти ФРГ рассчитывают отказаться от импорта российских угля и нефти до конца текущего года, а от российского газа - к середине 2024 года. С точки зрения Берлина, альтернативой российскому газу может стать газ из Катара, США и других стран. Тем не менее, ограничения по импорту российских энергоресурсов начинают сказываться на ценах уже сейчас, и многие европейцы приходят к выводу, что не готовы платить за антироссийские санкции из своего кармана.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220417/evropeytsy-ne-gotovy-platit-za-antirossiyskie-sanktsii-1038691454.html
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германия, новости, электроснабжение, россия, газ
Жители Германии шокированы ростом цен на электроэнергию
Власти Германии заявили о планах на снижение зависимости страны от поставок российских энергоносителей в обозримом будущем.
СУХУМ, 17 апр - Sputnik.
Жители Германии выражают недовольство рекордным ростом цен на электроэнергию, сообщает
агентство экономической информации "Прайм" со ссылкой на немецкое информагентство dpa.
По информации портала для потребителей Verivox, поставщики электроэнергии, в зону ответственности которых входят 13 миллионов домохозяйств, в мае и июне повысят тарифы почти на 20%, а за год, по оценкам, цены на электроэнергию в Германии выросли вдвое.
Кроме того, по сообщению агентства, цена на газ для потребителей возросла на 42,3%, так как закупочные цены достигли исторического максимума.
В рамках ответа на антироссийские санкции Россия ввела новые правила покупки газа для недружественных стран - теперь его нужно оплачивать в рублях. Страны "Большой семерки", в число которых входит и Германия, отказались от закупок российских энергоносителей, посчитав это нарушением действующих договорённостей.
Власти ФРГ рассчитывают отказаться от импорта российских угля и нефти до конца текущего года, а от российского газа - к середине 2024 года. С точки зрения Берлина, альтернативой российскому газу может стать газ из Катара, США и других стран.
Тем не менее, ограничения по импорту российских энергоресурсов начинают сказываться на ценах уже сейчас, и многие европейцы приходят к выводу, что не готовы платить за антироссийские санкции из своего кармана.